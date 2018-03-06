Android P ile Telefonunuz Mouse ve Klavye Olabilecek!

Android 9.0 P ile telefonunuzu mouse ve klavye olarak kullanabileceksiniz. Bluetooth desteği sayesinde sağlanacak olan imkân kulağa oldukça hoş geliyor.

Samsung’un en yeni DeX platformu, Galaxy S9’un bir izleme pedi olarak kullanılmasına olanak tanıyor. Huawei'nin kendi PC modunda ve Microsoft'tan önce Continuum'da desteklenen özellik şimdi Android'de.

Android’in yeni sürümüne ne isim verileceği henüz bilinmiyor, ancak hangi özelliklerin sunulacağı genel anlamda belirtilmiş durumda. Çentikli ekran desteği, telefon görüşmelerindeki önemli kayıt uyarısı gibi özellikler daha önce sızmıştı. Şimdi ise Huawei’nin kendi PC modunda zaten desteklediği özellik Android’e geliyor.

Cep telefonlarımızı ve tabletlerimizi şu an dosya transferi, akıllı bileklikler ve kulaklıklar için kullanabiliyoruz. Ayarlar uygulamasının Bluetooth bölümünden artık ‘Human Interface Device (HID)’ profili seçilebilecek. Bu profili etkinleştirdiğimizde akıllı cihazınızı bluetooth fare, klavye, oyun kolu gibi kullanabileceğiz. Donanımsal desteği de gerektiren özellik ile telefonumuzu bilgisayarımıza fare ve klavye olarak bağlayabileceğiz.

Android P bu konuda kullanıcılarına resmi destek sağlayabilir. Bunlara alternatif olarak Bluetooth üzerinden akıllı cihazları kontrol etmek için standart bir yöntem olabilir. Örneğin, çamaşırları makinede yıkamak için bir tuşa bakmak gibi.

Her geçen gün daha iyi bir teknoloji ile karşımıza çıkan firmanın son hamlesi yüzleri güldürecek türden. Peki siz bu fikri nasıl buldunuz? Telefonu mouse ve klavye olarak kullanabilmek sizin için önemli bir gelişme mi?