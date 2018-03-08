Google’ın tüm dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android, yakında 15. sürümüne kavuşacak. “Bu ne hız Google?” dediğinizi duyar gibiyiz. Yeni Android’in baş harfi P olacak. Tatlı isimlerini pek seven Google’ın getireceği açılım için, P harfi ile başlayan tatlılara yakından bakıyoruz.

Henüz pek çok kullanıcı Andorid 8.0 ya da 8.1 Oreo’nun yüzünü bile göremedi. Ancak o da eskidi ve yerini yakın zamanda Android 9.0 P’ye bırakacak. Güncelleme alabilen bir avuç cihaza rağmen yapılacak bu geçiş, elbette Oreo desteğinin dağıtılmayacağı anlamına gelmiyor.

Google, Android’i hayata geçirdiği günden beri her sürüme bir tatlı ismi verdi ve bu isimlerin baş harfleri alfabetik sırayla devam etti.

Android 1.5 Cupcake (Top kek)

Android 1.6 Donut (Tatlı çörek)

Android 2.0 - 2.1 Eclair (Ekler)

Android 2.2 Froyo (Şekerlemeli yoğurt)

Android 2.3 - 2.3.7 Gingerbread (Zencefilli Kek)

Android 3.0 - 3.2 Honeycomb (Bal peteği)

Android 4.0 Ice Cream Sandwich (Dondurmalı sandviç)

Android 4.1 Jelly Bean (Jelibon - şekerleme)

Android 4.4 KitKat (Bildiğiniz KitKat)

Android 5.0/5.1 Lollipop (Lolipop)

Android 6.0 Marshmallow (Türkçesi yok, bildiğiniz şeker)

Android 7.0 Nougat (Fıstıklı veya fındıklı çikolata barı)

Android 8.0 - 8.1 Oreo (Bu da bildiğiniz Oreo)

Android 9.0 P

Google’ın P için hangi açılmı tercih edeceği konusunda bu kez Android kullanıcılarına danışması beklenmiyor. Zaten bunu bir defa yaptı ve onda da 7. resmi sürüm olan Nougat için bir isim arayışındaydı. İnci Sözlük yazarları devreye girip Google’ın açtığı özel siteden Android 7.0 Namık ismini oyladılar. Hatta bu oylama o kadar kitlesel bir hal aldı ki Google’ın aşağıdaki videosunda bile yer aldı.



8. saniyede, aslında hiç var olmayan bir Türk tatlısı "Namik" beliriyor. Google ağır trollenmiş doğrusu.

Bu kısa nostaljiden sonra gelelim Andorid P olarak anacağımız tatlının hangisi olacağı ihtimaline:

Sadece 7 ay sonra Google, Android’in yeni işletim sistemi olacak 9.0 P’nin geliştirici sürümünü yayınlayacak. Ardından bu işletim sistemi dönemin amiral gemilerinde ve eski güncelleme desteği sunulan cihazlarda yer almaya başlayacak. Muhtemelen o sürece kadar aşağıdaki isimlerden birisi P’nin remi açılımı olacak.

Android 9.0 Petit Four:

Fransız tatlı ismi olan Petit Four, aslında "küçük fırın" anlamına geliyor. Ancak bisküvi kullanılan çeşitli içeriğe sahip olan minyatür tatlıları ifade etmek için kullanılıyor.

Android 9.0 Pound Cake:

Annelerimizin, teyzelerimizin yaptıkları bildiğiniz katkısız kek. Sade hamuruna bazen aromalar katılıyor. Ancak Pound Cake, beyaz ve sadece pişmiş tatlı hamurdan ibaret.

Android 9.0 Pastille:

Aslında bir ufak şekerleme türü olan pastilin, tıbbi uzantısı olan ve boğaz ağrısı için üretilen versiyonları da var.

Android 9.0 Popsicle:

Buzlu dondurma. Bazen içine normal dondurmalar da koyulabiliyor.

Android 9.0 Pancake:

Amerikan kahvaltı kültürünün önemli bir parçası olan Pancake aslına tatlı ve yumuşak kıvamlı bir hamur, kolay yapımı dolayısıyla küresel bir tercih olmaya başladı. Bakalım Google da tercih edecek mi?

Android 9.0 Profiterole:

Fransız kültürünün önemli bir parçası olup tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de çok seviliyor profiterol.

Android 9.0 Puff Pastry:

Bildiğiniz şekerli milföy hamuru, İzmirliler için boyoz (tatlısı). Pofidik pasta anlamına geliyor.

Android 9.0 Pumpkin Pie:

Balkabaklı turta. Kahve aldığımız kafeteryaların vazgeçilmez hesap kitleme ürünü. Evde yapınca ayrı tabi...