Android P ile Ana Ekran Tuşlarına Kaydırma Özellikleri Geldi

Kullanıcılara cihaz ekranında daha fazla alan kazandırmak isteyen Google, Android P ile birlikte sanal tuşlarda büyük bir yeniliğe gitti. Artık sanal ana ekran 'çubuğunun' çok daha fazla görevi var. Ayrıca geri tuşu da ihtiyaç olmadığından ortalıktan kayboluyor. Uygulamalar arası geçiş tuşu ise tamamen kaldırıldı.

Google’ın sahibi olduğu mobil işletim sistemi Android’in dokuzuncu sürümü olan Android P, nihayet beta erişimine açıldı. Yeni sürümün Android kullanıcıları açısından belki de en büyük yeniliği sanal tuşlar bölümünde olacak.

Sanal ana ekran butonu tarihe gömen Google, bunun yerine iPhone X’dakine benzer bir ‘çubuk’ koymuş durumda. Bu çubuğu yukarı kaydıran kullanıcılar, son kullandıkları uygulamaları gösteren küçük bir menü ile karşılaşıyorlar.

Eğer kullanıcılar son kullandıkları uygulamalardan farklı bir uygulama açmak isterlerse, ana ekran çubuğunu bir kez daha yukarı kaydırarak uygulama menüsüne ulaşabilirler. Son kullanılan uygulamalar menüsünde şimdilik sadece 5 uygulama gösteriliyor.

Yeni arayüzde Android P kullanıcıları ana ekran ‘çubuğunu’ sağa kaydırdıklarında, bilgisayarlarındaki ‘Alt+Tab’ kısa yolu gibi son açmış oldukları uygulamalar arasında geçiş gerçekleştirebiliyorlar.

Eğer son kullandığınız uygulamayı değil de daha önce kullandığınız ve hala açık olan bir uygulamayla geçiş yapmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken parmağınızı sağa kaydırmaya devam etmek.

Ana ekran çubuğu, önceden alışık olduğumuz görevine de devam ediyor. Eğer hiçbir kaydırma işlemi gerçekleştirmeden yalnızca ana ekran butonu bir kez dokunursanız, cihaz ana ekranına dönebilirsiniz. Parmağınızı basılı tutmanız halinde ise Google Asistan açılacak.

Fakat ana ekran çubuğunun solunda yer alan ‘geri’ butonunu eskisi kadar göremeyeceğinizi söyleyebiliriz. Zira Android P ile birlikte sanal geri butonu, ihtiyaç duyulmadığı takdirde ortadan kaybolacak.

Uygulama geçişlerinin ana ekran çubuğu ile yapılması, sanal düğmelerin sağ tarafının boş kalmasına neden oldu. Kullanıcılar diledikleri takdirde bu boşluğa özel bir buton atayabilecekler. Örneğin cihazın yatay pozisyona geçme kilidini açıp kapamak gibi.

Fakat sanal butonlara gelen tüm bu arayüz iyileştirmelerinin yalnızca saf Android P için geçerli olduğunu unutmayın. Kendi arayüzünü geliştiren akıllı telefon üreticileri, bu işlevleri daha fazla ‘kullanıcı dostu’ olacak şekilde değiştirebilirler.