İsabetli sızıntıları ile bilinen Evan Blass, Android P'nin lansman tarihini duyurdu. Google ise konu ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Android 9.0 P’nin tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Şu ana kadarki en güçlü Android sürümü olması beklenen Android P’nin kararlı sürümünün ne zaman tanıtılacağı, tutarlı sızıntıları ile bilinen Evan Blass tarafından açıklandı.

Twitter’da paylaşılan görsele göre Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü 20 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacak. Google, konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak Google’ın Android Nougat’ı 22 Ağustos, Android Oreo’yu ise 21 Ağustos’ta tanıttığını düşünürsek tarihlerin tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Google, Android P ile birlikte kullanıcılara çok daha kullanıcı arayüzü sunmayı planlıyor. Değişen gezinti butonları ise bunun en büyük göstergesi. Bu arada Android P’nin hangi ismi alacağı da hala bilinmiyor. En büyük adaylar Android Pistachio (Çam Fıstığı), Android Pumpkin Pie (Kabak Pastası) ya da sadece Android Pie (Pasta).