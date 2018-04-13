Android P’nin Adı, Yeni Duvar Kağıtlarında Ortaya Çıktı!

Google, insanları heyecanlandırmayı ve akıl oyunları oynamayı çok seviyor. Bir süredir Andorid 9.0 olarak beklediğimiz P sürümü, bu yaza doğru resmileşecek ve şirket yeni Andorid serisinin tam adını da açıklayacak. Bahar temalı yeni duvar kağıtları yayınlayan Google, Android P’nin adına dair önemli ipucuları verdi.

Teknoloji devi Google’a ait olan ve dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android, 9’uncu sürümüne kavuşuyor. Her seferinde daha çok insanın konuya vakıf olması için tatlı isimleri kullanan Google, alfabetik sırayla bu sürümlere isim veriyor. En son Oreo’yu gördüğümüz süreçte sıra P harfine geldi. Google ise bir süredir P ile başlayan bir tatlı ismiyle anacağımız Andorid 9.0 üzerinde çalışıyor.

Android P’ye dair ilk detaylar teknoloji medyasında yankı uyandırmaya başlayınca, P harfinin “Pie” yani “turta" olduğuna dair fikirler belirmeye başlamıştı. Sonrasında Google farklı ipucuları ile kafa karışıklığı yaratıp P ile başlayan daha çok tatlı ismi olduğunu bizlere hatırlattı. Yeni bir Andorid sürümü çıkmadan önce konuştuğumuz teknik olmayan tek konu, onun adı olur. Açıkçası Google da herkesin hakim olduğu tatlı isimlerini çok iyi bir pazarlama kampanyası olarak kullanıyor.

Google, 2018 İlkbahar Duvar Kağıdı Koleksiyonunu Yayınlandı:

Bu vesileyle size yeni duvar kağıtlarını sunarken, Andorid P’nin adına dair verilen yeni ipuçlarını değerlendirelim. Yaz aktiviteleriyle dolu bu sembolik duvar kağıtlarının arasında bazı tatlılara dair ciddi göndermeler mevcut.

Örneğin Popsicle adıyla bilinen meyveli dondurmayı çağrıştıran, buzlu meyveli dondurmaların bulunduğu bir duvar kağıdı var. Google, muhtemelen bu ipucunu yine kafaları karıştırmak için verdi. Diğer taraftan Popsicle dondurmasının bir yaz tatlısı olması, Google’ın ilk defa ona göz kırpması da tesadüf olamaz.

Google’ın yeni duvar kağıtlarını hemen aşağıdan indirebilirsiniz:

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