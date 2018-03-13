Android P'nin En Çok Sevilen 5 Özelliği

Android P'nin ilk önizlemesi geçtiğimiz hafta yayınlandı. İlk olarak Nexus ve Pixel serisi cihazlara sahip olanların deneyimleyebileceği güncelleme, beraberinde birçok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerden en çok sevilen 5 tanesini derledik.

Android P'nin ilk önizlemesinin yayınlanmasının üzerinden tam bir hafta geçti. 50'den fazla yeni özellikle birlikte gelen Android P'nin bazı özellikleri ise, diğerlerinden daha çok dikkat çekti. Henüz yolun başında olan Android P, final sürüme kadar alacağı güncellemelerle son haline kavuşacak. İşte Android P'nin en çok sevilen 5 yeniliği:

1) Tek Tuşla Ekran Yönünü Değiştirme İmkanı

Android P ile gelen bu özellik, alt kısımdaki sanal tuşlara ekran döndürme seçeneğini ekliyor. İstediğiniz yönde ekranı döndürebileceğiniz özellik, sadece ana ekranda çalışmamakta. Oldukça kullanışlı olan bu özellik, otomatik döndürmeyle başı dertte olanlar için hayat kurtarıcı.

2) Ses Butonları Artık Medya Sesi İçin Kullanılıyor

Android P ile beraber, ses tuşları medya sesini yönetmek için kullanılacak. Daha önce ses tuşlarıyla zil sesini artırıp-azaltabilirken (sadece medya oynatırken medya sesi değişiyordu), artık bu tuşlar varsayılan olarak medya seslerini yönetiyor. Daha önce Samsung cihazlarda bulunan bu özellik, ilk defa Android P'de sistemin kendi özelliği olarak sunuluyor.

3) Bildirim Panelinden Hızlı Cevaplama Özelliğinde Geliştirmeler

Android P ile birlikte, mesajlaşma bildirimleri eskisine göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Nougat sürümünde eklenen hızlı cevap özelliği, Android P ile geliştirilerek akıllı öneriler sunmaya başlıyor. Bunun dışında bildirimlere eklenen yeni özellik sayesinde, bildirim panelinden gönderilen fotoğrafları görüntüleyebileceksiniz.

4) 'Lockdown Mode', Yani Kilitlenme Modu

'Lockdown Mode' adlı bu özellik aktif edildiğinde, parmak izi sensörü ve diğer biyometrik sensörlerin çalışması engelleniyor. Yani bu demek oluyor ki, tehlikede olduğunuz bir anda kimse sizin parmak izinizi, yüzünüzü veya sesinizi kullanarak telefona erişim sağlayamayacak.

5) Arkaplandaki Uygulamalara Erişim Kısıtlaması

Android P ile gelen en önemli özelliklerden biri de, arkaplanda çalışan uygulamaların mikrofon, kamera veya çeşitli sensörlere erişiminin engellenecek olması. Aktif olarak kullanmadığınız bir uygulamanın, sizin bilginiz olmadan bu önemli araçlara erişim sağlamasını hiç kimse istemez. Bu sorunu Android P güncellemesiyle çözen Google, biz kullanıcıların takdirini kazanmayı başarıyor.

Android P güncellemesinin en çok beğenilen özelliklerini derledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Android Oreo henüz birçok telefona verilmemişken, Android P'nin önizlemesinde bulunan bu özellikleri nasıl buldunuz? Sizce Android P iyi bir başarı elde edebilecek mi?