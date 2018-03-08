Ne kadar rakip olursanız olun, karşınızda başarılı bir mobil işletim sistemi var ise sevilen özelliklerinden esinlenmek faydalıdır. İşte Android P'nin iOS 11'den esinlendiği 5 özellik.

Google’ın mobil işletim sisteminin 9. sürümü olan Android P, Google Pixel cihazlar için geliştirici önizleme sürümü olarak yayınlandı. Android P ile birlikte Google, bazı orijinal özellikler ve yenilikler gerçekleştirmiş olsa da bazı özellikleri için en büyük rakibi iOS’tan esinlenmiş gibi görünüyor.

İşte Android P’nin iOS’tan esinlendiği 5 özellik:

1- Çentik

Apple, iPhone X’u tanıttığında ekranın ortasında sırıtan çentik fazlasıyla tartışılmış olsa da cihazın yüksek satış oranları, Android üreticilerinin de dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki Android üreticileri, çentikli akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için adeta birbirleri ile yarışıyorlar.

Hal böyle olunca Android’in sahibi Google da üreticilere yardımcı olmak için işletim sistemine çentik uyumu getirdi. Böylece bildirim çubuğunu dar çentikli, geniş çentikli ya da geniş görünüm olarak belirleyebiliyorsunuz. Bilmeyenler için; saat göstergesi sağdan sola taşınırken, bildirimler çentik alanına taştığında tek bir simge ile gösteriliyor.

2- Sezgisel Büyüteç

Google’ın iOS işletim sisteminde bulunan sezgisel büyüteci Android’e getirmesi ile metin düzenleme işleminin daha az uğraştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Sezgisel büyüteç ile herhangi bir metin yazma çubuğunun üzerinde imleci nereye kaydırırsanız büyüteç otomatik olarak orayı büyütecektir.

3- Ekran Görüntüsü Düzenleme

Android P ile birlikte bir ekran görüntüsü aldığınızda onu kırpabilir, herhangi bir görüntüyü vurgulayabilir ya da çizim yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü düzenleme özelliğindeki tek eksik ise düzenlemeyi tamamladıktan sonra ekran görüntüsünü doğrudan paylaşamıyor olmamız. Görüntüyü paylaşmak için galeriye gitmeniz gerekecek.

4- Rahatsız Etme Modu

Rahatsız etme modu yeni gelen bir özellik değil. Fakat artık daha az karmaşık ve daha çok kullanışlı hale gelmiş durumda. Artık tek bir mod bulunuyor ve bu mod içindeki ayarları dilediğiniz gibi manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

5- Hızlı Ayarlar

Bildirim çekmecesini aşağıya çektiğinizde karşılaştığınız hızlı ayarlar, yeni bir özellik değil elbette. Fakat hızlı ayarların mavi renkli yuvarlak ikonları akla ilk olarak iOS 11 ile yenilenen kontrol merkezini getiriyor. Elbette ki tasarım doğrudan iOS’tan alındığını söylemek doğru olmaz.