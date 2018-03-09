Android P’nin Yenilenen Bildirim Ekranı Nasıl Görünecek?

Google’ın dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android 9’uncu stok sürüm olan Android P’nin geliştirici ön izlemesini yayınladı. Buradan hareketle, kullanıcılara aylar sonra dağıtılacak olan yeni sürüm hakkında fikirler ediyoruz. Yenilenen bildirim ekranında ve hızlı ayarlarda önemli değişiklikler mevcut.

Alfa testi aşamasında olan Andorid P, kullanıcılara sunulacak sürümler için bazı ipucuları veriyor. iOS’u andıracak bir şekilde tasarlanmış bildirim paneli ve mesajlaşma penceresi göze çarpıyor.

Yukarıdan aşağıya kaydırdığınız bildirim merkezinin Oreo ve önceki sürümlere kıyasla epey köklü bir değişikliğe gittiği belli oluyor. Google, artık bildirim ekranında da köşeleri yuvarlanmış pencereler tercih ediyor. Yuvarlak köşenin estetiği ise işletim sisteminin daha kompakt görünmesini sağlıyor.

Hızlı ayarlar ekranında ise açık olan özelliklerin simgeleri, gri renkten mavi renge dönüyor. Ayrıca simgelerin arka planı artık saydam bir şekilde gözükmüyor. Ancak alfa sürümünde çok fazla ayarlar ve etkinlik kontrol edilemiyor, dolayısıyla daha detaylı değerlendirmeler yapmak zorlaşıyor. Hızlı ayar seçenekleri, Oreo’daki yatay kaydırma özelliğinden kurtulup dikey kaydırma stiliyle çeşitlendirilmiş.

Bildirim alanında ise en büyük değişikliğin mesajlaşma bildirimlerinde olduğu gözlemleniyor. Android P, size gelen mesajları ve bildirim üzerinden cevapladıklarınızı, bildirim kutucuğunda gösteriyor. Ayrıca burada aktif olan bütün konuşmalardaki son mesajlar da görülebiliyor. Uygulamayı açmadan oldukça pratik bir seçenek sunulduğunu belirtmek lazım.

Ayrıca bildirim ekranındaki mesajlarınıza o an müsait değilseniz, yeni eklenen hızlı mesaj seçenekleri üzerinde kolayca cevap verebiliyorsunuz. Gene de “Yanıtla” kutucuğuna dokunarak istediğiniz mesajı da girebilirsiniz, orası artık size kalmış.

Söz konusu değişimler şimdilik göze pek ikna edici gelmeyebilir, ancak kullanışlı olduklarını reddedemeyiz. Ayrıca bu sürümün bir beta değil alfa testi olduğunu ve geliştirici ön izlemesi olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Android P hakkında detaylar elimize ulaştıkça size bildirmeye devam edeceğiz.