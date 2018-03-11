Picture-in-Picture Moduna 'Ayarlar Butonu Geliyor

Google, efsanevi bilim kurgu filmi Star Wars'la yarışacak şekilde yeni Android sürümleri piyasaya sürüyor. Son yayınlanan sürüm olan Android P, selefi Oreo'ya göre birçok farklı özelliği de beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerde Android P ile ilgili bilinmesi gereken birçok şeyi sizlerle paylaşmıştık. Google'ın henüz kendi cihazlarına sunduğu işletim sistemiyle ilgili yeni bilgileri ve özellikleri de sizlere ulaştırmaya çalışacağız. İlk Android P Geliştirici Önizlemesinde çok sayıda geniş kapsamlı değişiklik bulunuyor ancak bahsetmeye değer birkaç küçük ayar öne çıkıyor. Picture-in-Picture modu ilk olarak Android TV 7.0'da ortaya çıkmış ve daha sonra 8.0 Oreo ile telefonlara ve tabletlere gelmişti.

Android P'deki birçok yeni eklentiden birisi de bu özellikle ilgili. Google, yeni Android sürümünde bu özelliğe 'Ayarlar' düğmesi ekledi. Kullanıcı başka bir uygulamaya geçtiğinde veya ana ekrana gittiğinde, Picture-in-Picture modunu destekleyen uygulamalar bir pencere olarak görünüyor.

Şu ana kadar Google Duo, Youtube Red ve Chrome gibi sınırlı uygulamanın desteklediği özellik ilerleyen süreçte daha da yaygınlaşacak gibi duruyor. Öte yandan daha önce nasıl kapatılacağı biraz karışık olan özellik Google'ın yeni Android sürümünde daha kolay bir hale getirildi. Buna göre kullanıcılar 'Ayarlar' ikonuna tıklayarak özelliği etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek. Sizin Android P'den beklediğiniz en büyük özellik nedir?