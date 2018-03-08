Android P'de Pil Tasarrufu, Turuncu Çubuklardan Kurtuluyor!

5 yıl sonra tüketicilerin geri bildirimlerine kulak vermek gerektiğini düşünen Google, Android P ile birlikte Pil Tasarrufu modu açıldığında oluşan turuncu bildirim ve gezinme çubuklarına son veriyor.

Akıllı telefonlar ne kadar gelişmiş kameralara, yazılımlara ve işlemcilere sahip olursa olsun, batarya ömürlerinin kullanıcıları memnun edecek seviyede olduğu söylemek hala çok zor. 2014 yılında Android Lollipop ile birlikte tanıtılan ‘Pil Tasarrufu’ modu, daha uzun pil ömrü için bir miktar özellikten feragat etmeye hazır kullanıcılar için ilaç gibi olmuştu.

Pil Tasarrufu modu gerçekten işe yarıyordu ve pil ömrünü hatırı satılır miktarda arttırıyordu. Fakat bu modun da bir eksisi bulunuyordu; tasarım. Google, kullanıcıların Pil Tasarrufu modunun açık olduğunu unutmaması için mod açıldığında bildirim çubuğu ile gezinme çubuğunun turuncu renge büründüğü bir özellik eklemişti.

Turuncu renkli bildirim ve gezinme çubuğu, Android deneyimini kesinlikle olumsuz etkiliyordu. Zira telefonu kullanırken altta ve üstte birer turuncu çubuk olması görüntülediğiniz içerikten çok daha fazla dikkat çekiyordu. Neyse ki Google, aradan geçen 5 yılın ardından kullanıcıların geri bildirimlerine kulak verdi ve Android P ile birlikte turuncu çubukları kaldırdı.

Android P ile birlikte pil tasarruf modunu açtığınızda herhangi bir arayüz parçası renk değiştirmeyecek. Fakat bildirim çekmecesini açtığınızda Pil Tasarrufu’nun açık olduğunu gösteren kalıcı bir bildirim göreceksiniz. Bu bildirimi genişlettiğinizde Pil Tasarrufu hakkında bilgi alabilir, üzerinde dokunduğunuzda da Pil Tasarrufu ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Pil Tasarrufu’nun simgesi ise aynı kalmış gibi görünüyor. Pil Tasarruf modu açık olduğunda bildirim çubuğundaki pil simgesinin üzerinde bir ‘+’ içeri bulunacak. Bu da modun pil ömrünüzü arttırdığına işaret ediyor. Pil tasarrufunun çalışma mantığı, önceki Android sürümlerinden herhangi bir farklılık taşımıyor.