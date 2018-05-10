Android P, Project Treble'ın Etkisini Göstermeye Başladı!

Google, Project Treble ile Android sürüm yükseltmelerinin maliyetini ve zahmetini azaltarak güncellemeleri hızlandırmayı hedefliyordu. Şirketin Pixel harici cihazlara da Android P beta erişimi sağlaması, Project Treble'ın güncellemeleri hızlandırmak konusunda başarılı olabileceğini gösteriyor.

Google, hafta başında I/O 2018 etkinliğini gerçekleştirdikten sonra mobil işletim sistemine büyük yenilikler getiren Android P’nin beta sürümünü erişime açtı. Tuhaf olan şu ki Google ilk defa yalnızca Pixel cihazların değil Sony, Nokia, Xiaomi gibi farklı markaların da yeni işletim sistemi sürümünün beta sürecine katılmasına izin verdi. Peki, bu nasıl oldu?

Geçtiğimiz yıl Google I/O 2017 etkinliği öncesinde Project Treble’ı duyuran Google, yazılım güncellemelerinin hızlanması için Android işletim sisteminin en büyük işlemci üreticileri olan Qualcomm, MediaTek ve Samsung SLSI ile birlikte çalıştığını duyurmuştu. İşte Android P betanın farklı markalarda da erişime açılması bu çalışmanın bir ürünü.

Her Android güncellemesi, akıllı telefonun işlemcisi ile işletim sisteminin uyumlu bir şekilde çalışması için Kart Destek Paketi (BSP) olarak adlandırılan bir yazılım desteğine dayanmaktadır. Dolayısı ile bir akıllı telefon üreticisi Android sürümünü yükselteceği zaman, işlemci tedarikçisi ile birlikte çalışmak zorunda kalıyor.

Ayrıca akıllı telefon üreticileri, cihazların Android sürümlerini yükseltirken mevcut akıllı telefon yazılımlarının çok büyük bir bölümünü yenilemek zorunda kalırlar ve yenilenen yazılımlar üreticinin arayüzüne sahip değildir. Dolayısı ile önce kodları yenilemek, sonra yeni sürümün üzerine yeniden bir arayüz inşa etmek gerekiyor.

Google, Project Treble için işlemci üreticileri ile zaten iş birliği gerçekleştirdiğinden akıllı telefon üreticilerinin işlemci üreticilerinin kapısını çalması gerekmiyor. Ayrıca Project Treble, Android arabirimini temel Android yazılımından ayırdığı için yeni bir Android sürüm hazırlamayı çok daha düşük maliyetli ve daha az zahmetli hale getiriyor.

Project Treble’ın ilk etkilerini Android beta sürümüne erişimi olan model sayısının neredeyse 5’e katlanmasıyla gördük. Umuyoruz ki Samsung, LG gibi firmalar Project Treble sayesinde güncellemelerini daha hızlı bir şekilde kullanıcılara sunarak Google’ın ne kadar başarılı bir iş ortaya koyduğunu tüketicilere de gösterirler.