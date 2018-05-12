Google, geliştirici konferansında tanıttığı Android'in yeni sürümü olan Android P'yi beta sürüm olarak birkaç cihaza sunmuştu. Bunlardan biri de Xiaomi Mi Mix 2S olmuştu.

Google kısa bir süre önce I/O geliştirici konferansında Android P Beta sürümünü bazı cihazlar için yayınladı. Android güncellemesindeki işlevsellik değişikliklerini tanıtan Google, bazı cihazlara öncelik tanımıştı. Essential Phone, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel, Google Pixel XL, Nokia 7 plus, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21UD, Vivo X21 ve Xiaomi Mi Mix 2S modeli beta sürümüne kavuşan ilk cihazlar oldu. Açıklamadan sonra Xiaomi, Mi Mix 2S için neredeyse bir Android P sürümü oluşturdu.

Xiaomi'nin Android P'nin köklü değişikliklerini MIUI'nin bir sonraki resmi sürümünde uygulayacağından emin olamasak da, şirketin yeniden tasarlanan kilit ekranı, bildirimler, son uygulamalar gibi özellikler için MIUI 9 üzerinde güncelleme yapmayı düşündüğü öğrenildi. Xda-developers adlı sitede yapılan habere göre, Mi Mix 2S için sızdırılmış bir MIUI 9 güncellemesinin, daha önce bahsedilen Android P stili değişiklikleri içerdiği söyleniyor.

Birkaç Mi Mix 2S kullanıcısı, yapıyı zaten test etti ve güncellemenin neye benzediğine dair ekran görüntüleri paylaştı. Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü, hızlı ayarlar, ses kaydırıcısı ve son uygulamalar ekranındaki değişiklikler de dahil olmak üzere bir dizi sistem değişiklikleri içeriyor. Bir Mi Mix 2S kullanıcısıysanız siz de beta sürümü deneyerek Android P deneyimini herkesten önce yaşayabilirsiniz.