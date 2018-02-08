Android P'ye Bir Tartışmalı Özellik Daha Geliyor Olabilir

Android P'ye gelebileceği iddia edilen, servis sağlayıcıların LTE sinyal göstergesini kontrol edebilmesini sağlayacak bir özellik tartışma yarattı.

Android P, yani Android Oreo 8.0'dan sonra gelecek olan bir sonraki Android versiyonu bir süredir tartışmalı özelliklerin geleceği iddiasıyla çalkalanıyor. Şimdi de XDA Developers'ın iddiasına göre Android P'de LTE sinyalini gösteren ana ekrandaki simgeyi servis sağlayıcıların kontrol edebilecek. Oldukça tartışılan bu özelliğin öncelikli amacı iyi gibi gözükse de servis sağlayıcı şirketler bunu kötüye kullanabilir.

XDA Developers, aslında yazılımlara önceden ulaşan ve yazılımlar beta versiyonundayken denemelerini yapan beta geliştiricilerin oluşturduğu bir site. Bu anlamda bu sitenin iddiasını da neden ciddiye aldığımızı anlamışsınızdır. XDA Developers'ın iddiasına göre ise bu özellik aslında, LTE sinyalini dışarıdan bir yazılım yüklemeden Android kullanıcılarının gözlemleyememesinden dolayı ekleniyor.

Ancak bu sinyal denetleyici ile ilgili yazılımsal sorun, Wi-Fi ağlarının sinyal ölçücüleri gibi çalışması. Yani Wi-Fi ağına sinyal alıp verirken bu veriyi nasıl Wi-Fi modemden yazılım istiyorsa, aynı şekilde baz istasyonlarından da bu veriyi isteyecek. Bu noktada XDA Developers'ın iddiasına göre baz istasyonlarını kontrol edenler, modemlerin tersine birebir servis sağlayıcılar olduğu için bu verileri servis sağlayıcılar yanlış gönderebilir.

Yani sinyal gücünü daha iyi anlamaya çalışırken, çok az çeken bir yerde bile telefonunuzu tam çekiyormuş gibi gösterilmesi sağlanabilir. Bu da aslında sinyal denetleyici göstergeyi bir anlamda baz istasyonlarının kontrolüne bırakmak anlamına geliyor. Elbette şu an Android P'nin daha tanıtılmasına bile çok var. Yani bu süreçte bu sorun muhtemelen çözülecektir. Ancak yine de daha Google tarafından iddia ile ilgili bir açıklama gelmediğini de belirtmemiz lazım. Siz ne düşünüyorsunuz?