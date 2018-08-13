Google'ın geçtiğimiz günlerde Pixel cihazlar için dağıtımına başladığı Android 9.0 Pie güncellemesi, Pixel XL için ciddi bir soruna sebep oldu.

2016 yılında satışa çıkan Pixel XL, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Android Pie güncellemesine hemen kavuştu. Ancak bazı kullanıcılar, bu sürümün beraberinde ciddi sorunlar getirdiğini tartışmaya başladı. Kullanıcılardan gelen geribildirimlere göre Pixel XL, hızlı şarj konusunda bazı sorunlar yaşamaya başladı.

Power Delivery desteğine sahip USB-C kablo kullanılmasına rağmen ekranda "Charging Rapidly" ibaresini göremeyen kullanıcılar, doğal olarak bu güncellemeden şikayetçi oldu. İlginç bir şekilde bu sorun, 5 inçlik Pixel modelinde yer almıyor; hatadan etkilenen tek model ise Pixel XL. Google'a bildirilen bu hatayla ilgili Google tarafından herhangi bir dönüş gelmedi.

Bu sorun düşünüldüğünde çok da büyük bir önem arz etmiyor gibi gelebilir. Ancak Pixel XL'ın normal şarj hızı, Power Delivery teknolojisinin iki katı seviyesinde. 3450 mAh gibi nispeten yüksek bir batarya kapasitesine sahip olan Pixel XL'ın hızlı şarj teknolojisini şu an için kullanamaması oldukça can sıkıcı görünüyor. Umuyoruz ki Google, önümüzdeki güncellemelerle bu sorunu çözer.