Android Pie ile Wi-Fi'yi Otomatik Etkinleştirme Geliyor

XDA Developers üyeleri tarafından bulunan kodlara göre Android Oreo'da üreticilerin inisiyatifine bırakılan Wi-Fi otomatik etkinleştir özelliği, Android Pie ile birlikte varsayılan bir özellik haline gelecek.

Google, mobil işletim sisteminin geçtiğimiz yıl tanıtılan sürümü olan Android Oreo’yu piyasaya sürdüğünde kendi Pixel cihazları için ‘Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir’ özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde Pixel akıllı telefonlar, yüksek kaliteli ve kayıtlı bir ağın bulunduğu ortamlarda Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak açıp ağa bağlanabiliyorlardı.

Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir özelliği Android Oreo sürümünde üreticilere opsiyonel bir özellik olarak sunuldu. Bu nedenle kullandığınız cihaza göre bu özelliğe sahip de olabilirsiniz hiç görmemiş de olabilirsiniz. Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir özelliğinin var olup olmadığını öğrenmek için 'Ayarlar>Ağ ve İnternet>Wi-Fi>Wi-Fi Tercihleri>Wi-Fi’yi Otomatik Etkinleştir' sayfasına gitmelisiniz. Yine üreticinize göre bu menülerin isimleri ve sıraları farklı olabilir.

Tamam da akıllı telefonlar Wi-Fi kapalı olduğu halde kablosuz ağları nasıl algılıyorlar? Cevap basit; Konum Servisleri’nin ‘Wi-Fi tarama’ özelliğinden faydalanan Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir özelliği, bu sayede kayıtlı ve yüksek kaliteli bir ağ bulduğu zaman Wi-Fi’yi otomatik olarak açıyor ve söz konusu ağa bağlanıyor.

İşin güzel yanı, Android Oreo’da üreticilere opsiyonel bir özellik olarak sunulan Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir özelliği, Android Pie ile birlikte varsayılan bir özellik haline gelecek. Dolayısı ile Android Pie ile çalışan bir akıllı telefon aldığınızda ya da cihazınız Android Pie’a yükseltildiğinde Wi-Fi’yi otomatik etkinleştir özelliğini kullanabileceksiniz.