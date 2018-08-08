Android Pie, Kullanıcıların Muzdarip Olduğu Bir Sorunu Çözdü

Google'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Android 9 Pie versiyonu, Wear OS akıllı saatlerin arama özelliğiyle ilgili ciddi bir sorunu çözdü.

2017'nin sonlarına doğru Wear OS işletim sistemli akıllı saat kullanıcıları, Bluetooth aramalarında sesin bozulduğu yönünde şikayetlerde bulunuyordu. 10 ay süren uzun bekleyişin ardından Google, bu sorunu Android 9 Pie ile çözdü.

Wear OS kullanıcıları için oldukça can sıkıcı olan bu hata, kendini birden fazla uygulamada gösteriyordu. Arama geldiğinde telefonunuzun sesini harici bir Bluetooth hoparlör veya kulaklığa verebilen Wear OS'lu saatler, bu fonksiyonu tam olarak yerine getiremiyordu. Oluşan hata, genellikle telefon görüşmesi başladıktan 10-15 saniye sonra sesin kesilmesi şeklinde kendini gösteriyordu.

Neyse ki Google, 10 ay gibi uzun bir sürenin ardından bu sorunu çözdü. Ayrıca Google, hiçbir güncelleme notunda bu sorunun çözüldüğü yönünde bir bilgilendirme yapmadı. Kullanıcılar tarafından fark edilen ve doğrulanan bu durum, aylar sonra da olsa Wear OS kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Android 9 Pie kullanan cihazların bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olduğunu düşündüğümüzde ise, kullanıcıların büyük çoğunluğunda bu sorunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Umarız diğer Android telefon üreticileri de güncelleme konusunda bu yıl biraz daha hızlı davranır.