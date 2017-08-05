Android Recovery Moduna Dokunmatik Giriş Desteği Geliyor

Google'ın Android AOSP koduna yaptığı bir kaç eklentiyle birlikte recovery arayüzüne dokunmatik desteği geleceği belli oldı.

Şimdiye kadar ses tuşları ile aşağı-yukarı kontrol edip güç tuşuyla seçim yaptığımız Android kurtarma modu, yani recovery, dokunmatik ekran desteği alıyor.

Google AOSP koduna dün yeni bir kaç ekleme yaparak recovery moduna dokunmatik desteği getireceğinin sinyallerini verdi. AOSP demişken, açılımı Android Open Source Project olan proje saf Android dediğimiz sistemin temelini oluşturuyor.

Güncellemenin gerekçesi olarak akıllı saat gibi cihazların dokunmatik ekrandan başka giriş yöntemi olmaması gösteriliyor. Bu tür sistemlere uyum sağlaması için eklendiğini düşündüğümüz özellik, Google Wear'a hiç uğramadan sadece modernize etmek amaçlı yapılmış da olabilir. Gelecek güncellemelerde ortaya kesin olarak çıkacak durum hakkında bilgiler için takipte kalın.