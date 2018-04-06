Yeni keşfedilen bir sahte WhatsApp uygulaması, kullanıcıları orijinal WhatsApp'ın gelişmiş bir versiyonu olduğuna ikna ederek tüm kişisel verilerini ele geçiriyor.

Android işletim sisteminin ve pek tabii olarak Android uygulamalarının başı, ilk günden bu yana sahte ve kötü amaçlı yazılımlar yüzünden ağrımıştır. Google, kötü amaçlı yazılımları Play Store’dan atmak için her yolu denese de veri hırsızlığına meraklı bazı uygulama geliştiricileri, alternatif yollar bularak kullanıcıları zor duruma düşürmeye devam ediyor.

MalwareBytes analisti Nathan Collier tarafından doğrulanan ve kötü amaçlı bir sahte WhatsApp uygulaması olan ‘WhatsApp Plus’ın, kullanıcıların cihazlarına virüs bulaştırarak fotoğraflar ve telefon numaraları gibi kişisel verileri çaldığı ortaya çıktı. Üstelik bu uygulama, yeni keşfedilmiş olmasına rağmen ilk kez 2017’nin ortalarında ortaya çıkmış.

Orijinal WhatsApp uygulamasının WhatsApp aktivitelerini gizlemek gibi ek özellikler sunan gelişmiş bir versiyonu olduğunu iddia eden WhatsApp Plus, kullanıcıları Arapça bir web sayfasına yönlendirir ve bu ek özellikleri listeler. Ne yazık ki uygulamayı indiren kullanıcılar, kişisel verilerini kötü amaçlı geliştiricilerin önüne sermiş oluyorlar.

Peki WhatsApp Plus’tan nasıl korunabilirsiniz? Aslında çözüm çok basit; hiçbir resmi uygulama, standart sürümün geliştirilmiş versiyonu varsa bu sürümü ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunmaz. Daha da önemlisi, hiçbir orijinal uygulamanın standart sürümü ile gelişmiş sürümünün geliştiricileri farklı olmaz. Özellikleri ne olursa olsun yalnızca orijinal uygulamaları indirin. Size ek özellik sunacağını vaat eden uygulamaları kesinlikle kalae almayın.