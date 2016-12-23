Android Tabletler Artık Çocuklar İçin Daha Güvenli Olacak

Yeni nesil çocukların hayatının bir parçası olan Android tabletler artık yeni güvenlik önemleriyle birlikte çocuklar için daha güvenli bir hal alacak.

Bir döneme damgasını vuran mobil işletim sistemiyle çalışan tabletler günümüzde artık genellikle beyaz yakalılar ve çocuklar tarafından tercih ediliyor. Beyaz yakalı çalışanlar tabletlerde e-posta hesaplarını kontrol ederken çocuklar ise günün yorgunluğunu tabletteki oyunlarla atıyor.

Çocukların tabletle vakit geçirmesinin doğru ya da yanlış bir hareket olduğuna dair birçok tartışma mevcut ancak tabletlerin çocuklar için çok da güvenli olmadığı kesin. Çocuklar bu cihazlara erişerek istenmedik dosyalara erişebiliyor, sosyal medya hesaplarına girerek tanımadığı ve ona zarar verebilecek kişilerle istem dışı iletişim kurabiliyor ve kayıtlı bir kredi kartı varsa alışveriş dahi yapabiliyor.

Bu tarz durumları engellemek için birçok üretici cihazlarında "Çocuk Modu" özelliğini dahil etse de Android platformu dahili olarak böyle bir sınırlandırmayla gelmiyordu. Artık Android tabletlerde çocuklar için yeni bir kullanıcı hesabı açılarak çocukların kullanımı kısıtlanabilecek. Ebeveynler, bu kısıtlamada çocukların hangi servislerden faydalanıp faydalanmayacağını kendisi seçebilecek ve böylelikle çocuğunun tablette geçirdiği vakti kontrol altına almış olacak.

Henüz hangi tablet modellerinin tam olarak bu özelliği desteklediği ya da destekleyeceği bilinmiyor ancak muhtemelen Google Play Store'un güncel olduğu birçok tablet bu özelliğe kavuşacak. Bu özelliğin olup olmadığını kontrol etmek ya da kontrol etmek için tabletinizdeki Google Play Store uygulamasının menüsüne gelin, Ayarlar sekmesine tıklayın ve "Ebeveyn Denetimleri" menüsüne girin. Böylelikle eğer menü mevcutsa çocuğunuz için uygun bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.