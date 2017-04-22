Android’te iOS’tan Daha İyi Olan 5 Özellik!

Mobil dünya ikiye ayrılmış durumda: Android taraftarları ve iPhone aşıkları. Ancak iş işletim sistemlerinin özelliklerine geldiğinde fanatizm para etmiyor. Her ikisinin de birbirinden üstün olduğu noktalar var. İşte Android'te daha iyi olan 5 özellik.

İnternet Android’in nasıl iOS’tan daha iyi olduğu veya iOS’un nasıl Android’den daha iyi olduğu hakkında onlarca yazı ile dolu. Elbette işi fanatizme kadar götürenler de var. Bir yanda Apple taraftarları, diğer yanda Android hayranları… İşin doğrusu, her iki işletim sisteminin bir diğerinden daha iyi olan yönleri mevcut. Mükemmel bir dünyada bu iki işletim sistemi birleşmiş ve tüm handikaplarından arınmış olurlardı! Biz bu yazıda Android’in iOS’tan daha iyi olduğu yönler üzerinde duracağız.

Depolama Seçenekleri

Herkes Android telefonların SD kart girişi olduğunu bilir. Fakat durum bundan ibaret değildir. Android işletim sistemi, telefonunuzu tıpkı bir bilgisayar gibi kullanmanızı ve istediğiniz veri transferini rahatça yapmanızı sağlar. iOS ise fotoğraf transferi gibi özellikler sunsa da, buradaki veri akışı daha çok tek taraflıdır.

Çift SIM Kullanımı

Birçok Android cihaz çift SIM kartı kullanabilmenize olanak verir. ABD’de çok popüler olmasa da, ülkemizdeki ve Avrupalı kullanıcılar için bu önemli bir özellik.

Firefox ve Diğer Tarayıcılar

Android ile hangi tarayıcının varsayılan olarak çalışacağını seçebilirsiniz. iOS ise böyle bir özellik sunmuyor. Bu Android’de bir uygulama açtığınızda, uygulamanın geliştiricilerinin seçtiği tarayıcı yerine kendi tarayıcınızla buraya giriyorsunuz demektir.

Tek Hesaptan Tüm Uygulamaların Kullanılabilmesi

Eğer bir Google hesabınız varsa, Android telefonunuzda; Gmail, Docs, Music ve benzeri tüm uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ancak iPhone’da her hizmete teker teker kaydolmak zorundasınız.

Bildirimler

Android’in bildirimlerle baş ediş biçimi gerçekten takdire şayan. Sizin için önemli olan bildirimleri depolar ve doğrudan açmadan görme imkanı sunar. Ayrıca başka bir uygulama ile meşgulseniz ona devam etmenizi sağlar. iPhone’un da biran önce böyle özelliklere ihtiyacı var.

