Android'teki Virüslü Sahte Super Mario Run Oyununa Kanmayın!

Super Mario Run'ın Android'te olmamasını fırsat bilen bir grup geliştirici, içinde virüs olan sahte Super Mario Run ".apk" dosyasını internete yaydı.

Bugün yayınladığımız bir haberde şimdilik sadece iOS platformu için çıkan Super Mario Run oyununun Android platformuna gelip gelmeyeceği konusuna değinmiş ve büyük ihtimalle oyunun Android'e gelmeyeceğini; sadece iOS'e özel olacağını aktarmıştık.

Super Mario Run'ın sadece iOS'e özel olmasını fırsat bilen bir grup uyanık geliştirici, oyunun Android platformu için ".apk"sını sızdırdığını iddia ederek aslında oyun olmayan virüslü bir ".apk" dosyasını internete yaydı. Kısa sürede bu tarz sahte dosyalar yaygınlaştı ve birçok kişi sahte ".apk" dosyalarını telefonuna kurmayı denedi.

Android için Super Mario Run yok!

Eğer siz de internette bu tarz bir Super Mario Run dosyasına denk gelirseniz lütfen dosyayı telefonunuza kurmayı denemeyin çünkü hiçbir şekilde Super Mario Run oyunu Android platformunda bulunmuyor. Oyunun bazı taklitleri yapılsa da taklit oyunun olduğu dosyalar da güvenlik sorunları oluşturabilir.