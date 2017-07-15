Android Telefon Üreticilerinin Aldıkları En Kötü Kararlar!

Teknoloji geliştikçe yepyeni özellikler görüyoruz. Bazen bu özellikler bizleri mutsuz edebiliyor. Aslında bu mutsuzluğun sebebi, Android telefon üreticilerinin aldıkları kötü kararlardan kaynaklanıyor.

Android, diğer işletim sistemlerinin sahip olmadığı birçok özelliği içeriyor ancak üreticilerin, bu özellikleri entegre ederken bazı hataları yaptığını görmezden gelemeyiz. Cihazlarımıza koyulan her yeni müthiş özellik için, çoğumuzun kesinlikle anlaşılmaz olduğunu düşündüğü kötü bir noktası bulunabiliyor. Google ve diğer Android üreticileri, cihazlarımıza çeşitliliği eklerken, bazen kötü kararlar verebiliyorlar.

İşte o kötü kararlardan bazıları:

MicroSD kart yuvasının kaldırılması

Bu karar aslında, cihazların suya ve toza dayanıklı olmasını sağlamak adına, SIM kartla aynı yuvaya yerleştirilmesinden kaynaklanıyor. Bazı noktalarda bu özelliği 2 SIM kart veya 1 SIM kartı ve 1 microSD kartı olarak kullanabiliyor. Ancak bazen cihazda hiç SD kart yuvası bulunmuyor. Bazı telefon üreticileri hala cihazlarında SD kart uvası bulundurmaya devam etse de diğerlerinde göremeyebililyoruz. Birçok kişi, medyalarını cihazlarında yerel olarak saklamak için genişletilebilir depolamaya güveniyor ve eğer harici bir depolama alanı bulunmuyorsa, artık 32GB depolama bile az gelebiliyor.

LG G5'in modüler sistemi

LG, G5 ile diğer Android cihazların önüne geçmek için bir atılımda bulundu ve modüler sistemi G5 ile bize sundu. Ancak bu durumda tam anlamıyla bir felaketle sonuçlandı. Ayrıca G6'da, G5'teki gibi bir modüler sistemin bulunmaması, G5 modüllerinin pek fazla kullanılmamasına yol açtı. Cihaz aslında müthiş olanaklar vaat ediyordu ancak bir türlü bunlar gerçekleşemedi.

Kulaklık girişinin kaldırılması

Birçok insan Apple'ın aldığı 'cesur' karar ile gülüp eğlendi ancak bu yolu izleyen bir Android telefonu da vardı. Bu telefon Motorola Moto Z'ydi. Cihaz piyasaya çıktığından itibaren insanları şaşkına çevirmeyi başardı. Apple'ın yenilikleri bazen devrim etkisi yaratabiliyor ve Apple, yaptığı yenilikleri tam anlamıyla her yönden destekleyebiliyor, ancak Motorola' için aynı şeyden söz edebilir miyiz? Bu sorun şu andan itibaren, eğer bir çözüm üretilmezse, gelecekteki tüm kulaklık girişine sahip olmayan cihazlar için devam edecek gibi duruyor. Ayrıca birçok insan, bunlara iPhone kullananlar da dahil, cihazlarında kulaklık girişi olmamasından memnun değil.

Samsung Galaxy Note 5'in S-Pen sorunu

Galaxy Note 5 kullanan veya yakından inceleme şansına sahip kişiler, demek istediğimizi hemen anlamıştır. Note 5 cihazınıza S-Pen'i ters takarsanız, içeride sıkışıyor ve çıkmıyor. Birçok kullanıcı meraklarına kurban gitti ve bu durumdan da nasibini aldı. Galaxy Note 7 ile bu sorun ortadan kalkmıştı ancak bir süre sonra Galaxy Note 7 de ortadan kalktı. Yine de Note 5 kullanıcıları için dikkatli olmakta fayda var.

OnePlus 2'den NFC'nin kaldırılması

OnePlus, uygun fiyata hiçbir ödün vermeyen şirket olarak bilinmeyi seviyor ancak OnePlus 2'de birçok insanın gerekli gördüğü NFC'yi bizlere sunamadı. Bu özellik o dönemde inanılmaz miktarda kullanıldı ve Android mobil ödemeler sisteminin yanı sıra görüntüler gibi verileri aktarmak için NFC'yi kullanan Android Beam'in önemli bir parçası oldu. Ancak şirketin verdiği yanıt ise zaten kullanıcıların kullanmadığı ve bu yüzden bu özelliği koymaya gerek duymadıkları yönündeydi.

HTC'nin pembemsi Ultrapixel tonu

HTC, Ultrapixel'i akıllı telefonlarını olağanüstü düşük ışıklı görüntüler elde etmek için algılayıcıdaki daha büyük pikselli daha az megapiksel kullanabilen bir teknoloji olarak ilk kez piyasaya sürdü. Teorik olarak sorunsuz çalışan özellik, pratikte sorunlara yol açtı. Renklerin tonu biraz 'pembe' gibiydi. Bu sorunun en büyük kanıtlarından birini HTC One M7 ile şahit olduk. Sonrasında ise bazı M8 telefonlarından da aynı şikayetler alındı ancak HTC, ilerleyen yıllar sayesinde teknolojisini geliştirdi.