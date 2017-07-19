Android Telefon Uygulaması 911 Arandığında GPS'i Açıyor

Kaza gibi acil durumlarda tam olarak konumumuzu bilemediğimiz zamanlar gelebilir. Bu durumlarda hayat kurtaratacak özellik Google tarafından uygulamaya konuldu.

Herkesin başına gelebilen acil durumlar, günde binlerce kişiyi zor durumda bırakıyor hatta ölümlere sebebiyet veriyor. Bu durumlara karşı tüm elektronik firmalarının duyarlılık kazanması ve hareket geçmesi gerekiyor.

Google'ın telefon uygulamasına gönderdiği yeni güncellemeyle dahil edilen özellik, tam da bu tür durumlarla mücadele etmek için üretilmiş. Kaza durumunda gerek hava yastığının etkisiyle, gerekse aracın takla atması gibi nedenlerle nerede olduğunuzu tam olarak bilmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumun önüne geçmek için 911 arandığında telefon otomatik olarak GPS'i aktive edip konumunuzu tam olarak size bir harita üzerinde koordinatlarıyla birlikte gösteriyor.

Cebimizde uzun zamandır tam konumumuzu çok yüksek bir doğrulukla gösterebilen akıllı telefonların hepsinde şimdiye kadar bu özelliğin bulunmaması firmalar için tam bir utanç kaynağı olmalı diye düşünüyoruz. Uygulama şimdilik sadece Android 6.0 ve üeri yüklü Google Android One, Nexus ve Pixel cihazlarda kullanılabilir durumda. Umarız tüm cihazlara bu özellik en kısa sürede ulaşır.