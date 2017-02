Android Telefonla Windows 10'u Kontrol Etmek Artık Mümkün!

Mobil işletim sistemi dünyasının açık ara lideri Android ve PC işletim sistemi sektörünün açık ara lideri Microsoft, ilginç bir projeye imzaya atıyor. "Project Rome" tamamlandığında Android telefonlarla, PC'lerin çeşitli fonksiyonlarını kontrol etmek mümkün olabilecek.

Android, akıllı telefonlar için en çok kullanılan işletim sistemi olabilir ama Microsoft hala Windows işletim sistemiyle PC pazarını yönetiyor. 2015 yılında Windows 10'u piyasaya süren Microsoft'un iddiasına göre Windows 10 şu anda dünya üstünde yer alan PC'lerin yüzde 20'sinde kurulu, ayrıca 400 milyondan fazla etkin aygıtta Windows 10 sürümlerinin kullanıldığını savunuyor.

Microsoft, bu hafta "Project Rome"la ilgili dokümanının ilk bölümünü yayımladı. "Project Rome" uygulaması, geliştiricilerin Windows 10 PC'lerin bazı bölümlerini (Android temelli bölümlerini) uzaktan kumanda benzeri bir yapı ile kontrol edebilen yazılımlar oluşturmasına olanak veriyor. Bunun için SDK'yı kullanan tüm uygulamalar ilk önce telefondaki Microsoft hesabında ve sonrada PC'de bulunan bir Microsoft hesabında oturum açmalı.

Proje tamamlanınca Project Rome, Windows 10 PC'ler için yerel ağda tarama yapabilecek. Bu uygulama, tarama sonucunda Windows 10 temelli bir PC bulduğunda gereken grafik arabirimi devreye sokabilecek veya internet temelli bir komut ağı başlatabilecek.

Gelecekte Microsoft, Windows 10 sürümünü "bir uzaktan kumanda" gibi kontrol edebilecek Android uygulamaları için yolu aydınlatabilir. Örneği Android temelli akıllı cihaz tercih eden bir kullanıcı, Windows 10 PC'deki Android uyumlu medya oynatıcı vasıtasıyla istediği filmi izleyebilir. Bu özelliklerin gelecekteki Project Rome SDK yazılımı ile mümkün olması bekleniyor.

Bu yeni özellik sadece Android uygulamalarını Windows 10'da kontrol etmek için tasarlandı. Yani Windows 10 uygulamalarını şimdilik kontrol edemiyoruz. Microsoft, bu tür bir uygulamaya destek verip vermeyeceği hakkında ser verip sır vermedi. Ancak hali hazırda Microsoft, Google Android geliştirme desteğine ihtiyaç duyan bir firma konumunda. Zira Windows 10 Mobile OS her açıdan fazlasıyla başarısız ve Android gibi bir işletim sistemi, Microsoft Mobile'ın geleceğini kurtarabilir.

Nasıl Kullanılır?

Proje mimarisini evinizde uygulamak için bazı şartlar var: Öncelikle, bir Preview'e tanık olmak için Github bağlantısını ziyaret edin.

Destekli cihazları keşfetmeniz ilk adım. Android için "Project Rome" SDK'sı ile bir Android cihazından Windows cihazlarınıza bağlanıp bunlarla iletişim kurabilirsiniz. Ana cihazların istemci cihazı tarafından keşfedilebilmesi için herhangi bir özel yazılımı yüklemesi gerekmez, ancak Android uygulamasını yetkilendirmek için kullandığınız Microsoft hesaplarıyla (MSA) imzalanmalıdır. (ortak cihazlar kabul edilebilir Surface Hub ve Xbox One gibi anonim gibi bağlantılar da saptanabilir)

Bu kılavuzda, Windows istemcilerini bir Android istemcisinden nasıl keşfedeceğinize ve bu alandaki daha kapsamlı özellikleri nasıl kullanacağınıza yakında göz gezdireceğiz.

Önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Bağlı Aygıtlarla başlarken (Android) adımlarını izleyerek Bağlı Cihazlar platformunu başlatmadıysanız, bu kılavuzdaki kod parçaları doğru şekilde çalışmaz.

Yalnızca bağlanacak belirli aygıt türlerini arıyorsanız, keşfedilebilir aygıt kümesini, filtreli bir RemoteSystemDiscovery nesnesi kullanarak daraltabilirsiniz. Filtreler, keşif türünü (yerel ağ veya bulut bağlantısı), cihaz türünü (masaüstü, mobil cihaz, Xbox, Hub ve Holografik) ve kullanılabilirlik durumunu (bir cihazın Uzak Sistem özelliklerini kullanabileceği durumu) algılayabilir. Aşağıdaki üç filtre türünün örneklerine bakın.

// Device type filter:

// make a list of allowed devices (in this case, only Surface Hub)

List<String> kinds = new ArrayList<String>();

kinds.add(RemoteSystemKind.HUB);

// construct a filter with the given list

RemoteSystemKindFilter kindFilter = new RemoteSystemKindFilter(kinds);

// Discovery type filter:

// in this case, only discover devices through cloud connection

RemoteSystemDiscoveryTypeFilter discoveryFilter = new RemoteSystemDiscoveryTypeFilter(RemoteSystemDiscoveryType.CLOUD);

// Status type filter:

// only discover devices which are readily available for connection

RemoteSystemStatusTypeFilter statusFilter = new RemoteSystemStatusTypeFilter(RemoteSystemStatusType.AVAILABLE);

Her bir filtre türünün seçeneklerini saptamak için, kullanılan filtre nesnelerinin referans belgelerine bakın. Ardından, bu filtreleri daha sonra bir RemoteSystemDiscovery nesnesi üretmek için kullanılacak bir RemoteSystemDiscovery.Builder örneğine geçirin.

RemoteSystemDiscovery.Builder discoveryBuilder = new RemoteSystemDiscovery.Builder();

// add the filters

discoveryBuilder.filter(kindFilter);

discoveryBuilder.filter(discoveryFilter);

discoveryBuilder.filter(statusFilter);

Bu noktadan itibaren olayları işleme, RemoteSystem nesnelerini edinme ve uzaktaki cihazlara bağlanma prosedürü, uzaktaki bir cihazdaki bir uygulamayı başlatma (Android) bölümündeki gibidir. Kısacası, RemoteSystem nesneleri, RemoteSystemDiscovery nesnesi tarafından saptanan ve kendisine sağlanan IRemoteSystemDiscoveryListener'in uygulanmasıyla işlenen RemoteSystemAdded olaylarının parametreleri olarak geçerlidir.. Adres girişine göre bazı cihazları keşfetmeniz gerekecek. Belli cihazlar bir kullanıcının MSA'sıyla ilişkilendirilemez veya bir tarama sonrası bulunamaz. Ancak kullanıcı uygulaması, doğrudan bir adres kullanıyorsa bazı bilgilere ulaşılabilir. Bu, aygıtın IP adresi veya makine adı olabilir. Geçerli bir ana bilgisayar dizesi sağlanırsa, ilgili onRemoteSystemAdded devreye girer ve işlenir. Söz konusu eylem için şu kod satırını kullanmalısınız.

// discover using IP address

String ipAddress = "198.51.100.0";

remoteSystemDiscovery.findByHostName(ipAddress);

// discover using machine name

String deviceName = "DESKTOP-ABCD"

remoteSystemDiscovery.findByHostName(ipAddress);

// events are raised and handled by the IRemoteSystemDiscoveryListener implementation

Size tavsiyemiz, bağlantıdaki tüm yazıları okumanız ve ayrıntılı bilgilerle donanmanız yönünde.