Xiaomi, Android telefonlar arasında aynı ağ arasında ücretsiz veri transferi yapmayı sağlayan bir uygulama geliştirdi.

Xiaomi, marketini gün geçtikçe geliştiriyor. Son geliştirdikleri Mi Drop uygulaması ile birlikte artık Android cihazlar arasında bedava ve hızlı dosya paylaşımı mümkün olacak. Geçtiğimiz gün yayınladıkları MIUI 9 Android arayüzüyle birlikte gelecek bu yazılım ayrıca tüm Android cihazlar için indirilebilir halde. Şimdilik ise sadece Xiaomi'nin kendi uygulama mağazası olan Mi Store üzerinden veya "apk" dosyası olarak indirilebilir halde.

Xender ya da Share gibi uygulamalara nazaran tamamen reklamsız ve bedava bir alternatif olabilecek bu uygulama ile birlikte, resim, müzik, video gibi medya dosyalarının paylaşılmasının yanı sıra her türden dosyayı ve telefonunuzda kurulu olan uygulamaları da cihazlar arası paylaşmak mümkün. Tek yapmanız gereken ise, Xiaomi Mi Drop'un yüklü olduğu iki telefonu aynı Wi-Fİ ağına bağlamak ve cihazları birbirine tanıtmak.

Bizim kullanımını oldukça beğendiğimiz uygulama şimdilik Google Play Store'da yok, ancak yakın zamanda oradan da indirilebilir olacak. Şu anda eğer MIUI 9'a sahip bir Xiaomi cihaza sahip değilseniz, uygulamaya apk'sını indirerek ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın Türkçe desteği yok, ancak dil desteğini de Google Play Store'a yüklenmesiyle aşacağı söyleniyor. Mi Store uygulamasını ve Mi Drop'un "Apk" dosyasını aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.