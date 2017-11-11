Android Telefonlar İçin 5 Çok İyi Widget

Android cihaz ekranlarının özelleştirilmesini sağlayan Widget'ler, kimi zaman, barındırdıkları pratikler kullanımlar sayesinde oldukça işe yarar duruma gelebiliyorlar.

Blindiği gibi Linux tabanlı olması dolayısıyla Android, özgürlük kavramına önem veren bir işletim sistemi. Bu bağlamda yazılımsal olarak geliştiriciler tarafından rahatlıkla editlenebilen Android, kodların dışında kalan bölümde yani kullanıcı karşısında da özgürlüğe bir hayli önem veriyor. Android cihazların ana sayfaları widgetler aracılığıyla kolayca dizayn edilebiliyor ve bu durum oldukça pratik bir kullanımı da beraberinde getiriyor.

Mesela, uzun uzun hava durumu uygulamasına girmek yerine widget aracılığıyla direkt olarak günün nasıl geçeceği öğrenilebiliyor. Ya da müzik uygulamasının widgeti sayesinde şarkı geçişleri ve play-stop seçeneği kullanılabiliyor. Bu yazıda işinize yarayabileceğini düşündüğümüz birkaç (5 tane) widgeti sıraladık.

1Weather

Her ne kadar çok sayıda hava durumu uygulaması Android widget'lar sunsa da, 1Weather şık görünümü ve kullanıcı için sunduğu kişiselleştirme seçenekleriyle bir adım önde. Widget'i indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

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Özellikle askerlerin işine yarayacağını düşündüğümüz bu uygulama önemli bir günün gelişini sabırsızlıkla bekleyenlere yardımcı oluyor.

Elixir 2

Android'in ana ekranında görmek istediğiniz pil durumu, kullanılabilir depolama alanı ve işlemci gibi tüm verileri görebilmenizi sağlayan bir uygulama.

Evernote

Evernote, piyasadaki en iyi not alma uygulamalarından birisi. Ayrıca Evernote birçok farklı projeyi gerrçekleştirmenize olanak sağlıyor. Evernote aynı zamanda tüm cihazlarda senkronize etme özelliğine de sahip bir uygulama

HD Widgets

1 milyondan fazla kullanıcısıyla HD Witgets, Saat, tarih, anahtarlar, hava durumu, tahmini, ve konum gibi birçok özelliği tek widget'te topluyor. Ayrıca kilit ekranı widget'leri de bulunduruyor