Android Telefonlar İçin En İyi Uzaktan Kumanda Uygulamaları!

Eğer başta televizyonunuz olmak üzere evdeki akıllı cihazlarınızı uzaktan kontrol etmeyi seviyorsanız, bu uygulamalar tam size göre.

Akıllı telefonlarımız gelişti, inceldi, maharetleri arttı ve artık cep bilgisayarları olmaktan öteye geçerek ev aletlerimizi kontrol edecek kıvama geldiler. Ancak hiçbir şey kendiliğinden gerçekleşmez, bu nedenle gelin hep birlikte Android’in en iyi uzaktan kontrol uygulamalarına bakalım.

1- Peel Universal Smart TV Uzaktan Kumanda

Eğer yalnızca akıllı TV’nizi kontrol etmek istiyorsanız Peel Universal ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Bazı ev aletlerinin uzaktan kontrolünü desteklese de ürün yelpazesi çok geniş olmadığı için önceliği TV olanlara bu uygulamayı tavsiye edebiliriz.

2- Twinone Universal TV Uzaktan Kumanda

Twinone Universal harika bir uzaktan kumanda uygulaması olsa da yalnızca kızıl ötesi bulunan cihazlar için geçerlidir. Uygulama çok sade ve kişiselleştirilebilir bir tasarıma sahip. Tek gerçek dezavantajı, uygulama için reklamların kullanıcıları rahatsız edebiliyor olması. Yine de eğer ücretsiz bir uzaktan kumanda arıyorsanız, telefonunuzda kızıl ötesi desteği varsa ve reklamlar sizin için sorun olmayacaksa Twinone Universal gayet iyi bir uygulama.

3- SURE Universal Smart TV Uzaktan Kumanda

SURE Universal bu listedeki en çok yönlü olan uygulama. Hem kızıl ötesi hem de Wi-Fi ile cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Hangi cihazlara derseniz eğer; uydu cihazları, Apple TV gibi yayın cihazları, TV'ler, DVD/Blu- Ray oynatıcılar gibi örnekler verebiliriz.