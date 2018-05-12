Android'lere Kesinlikle Gelmesi Gereken 7 Klasik Oyun

Oyun oynamak her ne kadar PC'de ya da konsollarda yapılan bir aktivite olsa da telefonundan oyun oynayan kitle de azımsanacak kadar değil. Bu yüzden Android'e bazı sağlam oyunların kesinlikle gelmesi gerek.

Android oyunları, gün geçtikçe gelişiyor. Bu gelişmeye artık klasikleşen oyunlar da dahil olmalı. Her ne kadar bazı oyunlar Android'e çıkmış olsa da 'pay to win' taktiği tüm oyun şirketlerince benimsenmiş vaziyette. Bu kötü özellikler olmadan Android telefonlara acilen gelmesi gereken 8 oyunu sizin için listeledik.

Civilization IV

iOS'ta bulunan Civilization IV, Sid Meier'in geliştirdiği Android için harika olabilir. Elbette yüksek kaliteli bir kullanıcı arayüzüyle tablette de oynayabileceğiniz bu oyun, şimdiye kadar en beğenilen Civilization ve kesinlikle Android'e gelmeli.

The Secret of Monkey Island

The Secret of Monkey Island, klasikleşmiş bir macera oyunu ve sayısız macera oyununa da ilham kaynağı olan kült bir oyun. Son zamanlarda düzeltillmiş grafikleri ve geliştirilmiş donanımlarıyla hala oynanabilir durumda. Güncellenmemiş grafiklerle olacaksa bile bu oyun da kesinlikle Google PlayStore'da görmek isteyeceklerimizden.

Age of Empires II

HD versiyonu ile bir süredir ortalarda dolanan Age of Empires 2 Android'e çıksaydı sizce de harika olmaz mıydı? Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Age of Empires'ı, arayüzü biraz değiştirildiği sürece dokunmatik ekranlarda oynamak son derece keyifli olurdu.

SimCity 2000

İşte geldik benim de bir zamanlar çocukluğumu tükettiğim oyun SimCity 2000'e. SimCity, her ne kadar Android'de 'SimCity BuildIt' adıyla bulunuyor olsa da hiçbir SimCity oyunu, SimCity 2000'inin yerini alamaz. EA Games, online oyunları paraya para dememek için yapıyor olsa da sağlam yapımları yeniden karşımıza çıkarmaları oyuncu kitlesine karşı olumlu bir etki yaratmalarını sağlayabilir.

Super Puzzle Fighter II Turbo

Remastered versiyonuyla yeniden konsollara gelen oyun, 16: 9'luk ekrana nasıl sığar diye endişe etmemize gerek yok. Ancak ne yazık ki Capcom, oyun serisinin orijinal çekiciliğini, uygulama içi satın alımlarlar ve para ver kazan mekaniği ile doldurdu. Capcom'u buradan kınıyor ve bu fikirlerini değiştirmelerini umuyoruz.

Ultima 7

Geldik bu listedeki klasiklerin babası oyuna. Origin Systems'in elinden çıkan 'Ultima 7', bugüne kadar yapılmış en iyi CRPG'lerden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde bu oyun Android'lere çıkarsa grafiklerin elden geçirilmesinin gerektiği kesin. Yine de Ultima 7 Android'de çıksın ya da çıkmasın herkes tarafından deneyimlenmesi gereken bir oyun.

Sid Meier's Alpha Centauri

Sid Meier's Alpha Centauri, Android cihazlara gelmesi gereken bir diğer klasik strateji oyunu. Herhangi bir sıra tabanlı oyun gibi dokunmatik oyunların gelişimine de katkıda bulunacak bu oyun, Civilization 4'ü kendine örnek alabilir. Zamanınızı koloni inşa ederek, farklı yaratıkları öldürerek geçirebilirsiniz.