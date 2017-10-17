Android Telefonlarda Uygulamalar Nasıl Gizlenir?

Kişiselleştirmenin vahası olan Android telefonlar, tabiki başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları gizlemenize imkan sağlıyor. İşte nasıl yapıldığı.

Bazen hepimiz kişisel cihazlarımızdaki bazı uygulamaların gözden uzak olmasını isteriz. Bunun nedeni kimi zaman meraklı birinin Facebook'umuza girmesini engellemek ya da WhatsApp sohbetlerinize ulaşılamamasını istemeniz olabilir. Neyseki Android bu günler için var.

Bir kaç marka için özel olarak ve diğer tüm cihazlar için genel olarak ana ekran uygulama başlatıcısından seçtiğiniz uygulamaları nasıl gizleyeceğinizi sizlere anlatacağız. Daha fazla uzatmadan işleme geçelim.

Samsung

Eğer Samsung kullanıyorsanız şanslısınız çünkü Güvenli Klasör özelliği, uygulamanızı gizlemekle kalmıyor, size özel bir uygulama kopyası da oluşturuyor. Bunun anlamı şu, örneğin not uygulamanızı Güvenli Klasör'e eklediniz. Klasörün içindeki uygulamadan aldığınız notlar, klasörün dışındaki uygulamadan kesinlikle ulaşılamaz hale gelir ve bu durumun tersi de aynı şekilde geçerli olur. Bu klasör aynı zamanda dilediğiniz güvenlik yöntemiyle korunabilir, bu sayede özel dosyalarınıza sadece siz erişebilirsiniz.

Eğer olur da "sadece" uygulamanızı ana ekranda görünmez hale getirmek isterseniz de Ayarlar>>Ekran>>Ana Ekran>>Uygulamaları Gizle yolunu izleyebilirsiniz. Bu yöntem herhangi bir güvenlik yöntemi oluşturmayacak, sadece uygulamalarınızı ana ekranda görünmez hale getirecektir.

LG

Ayarlar>>Ekran>>Ana Ekran>>Uygulamaları Gizle yolunu izleyerek uygulamalarınızı gizleyebilirsiniz ancak dilerseniz aynı seçeneğe ana ekran uygulamanızda da ulaşabilirsiniz. Ana ekranda uygulama çekmecesine girip ardından menüye girerseniz gizleme seçeneğini görmelisiniz.

HTC

HTC'nin neredeyse varsayılan Android gibi olan arayüzü, kullanıcılara bir çok kolaylık sağlıyor. HTC cihazlarda en çok değiştirilmiş şey olan ana ekran başlatıcısı, gayet basit bir kullanım sunuyor. Uygulama çekmecenizi açın, üç noktadan oluşan menüye girin, Uygulamaları Göster/Gizle seçeneğine dokunarak istediğiniz uygulamayı gizleyin.

Tüm Android'ler

Eğer cihazınız yukarıdaki markalardan birine ait değilse veya bu tür bir özelliğe varsayılan olarak destek vermiyorsa (örneğin Xiaomi), üçüncü parti bir başlatıcı yükleyerek istediğiniz gibi kişiselleştirmeniz mümkün. Nova Launcher'ın popülaritesini dikkate alarak ondan örnek verecek olursak, ana ekrana basılı tutarak ayarlara girdikten sonra Uygulama & Widget Çekmecesi'ni seçin, ardından da Uygulamaları Gizle seçeneğini bulun.