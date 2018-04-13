Security Research Labs araştırmacıları, Android akıllı telefon üreticilerinin piyasadaki cihazlarına vadettikleri güvenlik güncellemelerini gerçekten sunup sunmadıklarını araştırdılar. Sonuçlar, üreticilerin de güvenlik açıkları konusunda masum olmadığını gösteriyor.

Android akıllı telefonlardaki güvenlik açıklarının çoğunlukla Android işletim sisteminin açık kaynaklı yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Peki Android akıllı telefon üreticileri, güvenlik konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getiriyorlar mı? Security Research Labs’tan iki araştırmacı bu konu üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi.

Security Research Labs araştırmacıları, Android telefonların yazılımlarını kontrol etmek için önde gelen üreticilerin son iki yıl içinde piyasaya çıkardıkları 1200 akıllı telefonu mercek altına aldılar. Temel amaç, üreticilerin piyasaya sundukları akıllı telefonlara Android güvenlik güncellemelerini sunup sunmadıklarını kontrol etmekti.

SRL araştırmacılarına göre Android üreticilerinin çok geniş bir yelpazede akıllı telefon piyasaya sürmeleri, bazı modellerin yazılım güncellemelerinden mahkum kalmasına neden oluyor. Sony, Samsung, Xiaomi, Nokia, HTC, Motorola ve LG gibi devler, bazı güvenlik güncellemerini kaçırmış gibi duruyor. Fakat güvenlik güncellemeleri konusunda en kötü markalar TCL ve ZTE.

Bulgularını yayınlayan araştırmacılar, kullanıcıların cihazlarında hangi güvenlik güncellemesinin kurulup kurulmadığını bilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Google ise SRL araştırmacılarına çalışmaları için teşekkür ederken, bulgularının güvenlik güncellemelerinin tüm hikayesine göstermeyeceğini, bazı üreticilerin Google’ın güvenlik güncellemeleri yerine alternatif güncellemeler yayınladığını dile getirdi.