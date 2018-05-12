Ortalama bir telefonu, çok iyi bir telefona çevirmenin en iyi yollarından birisi de klavyedir. İşte Android'deki en iyi klavye uygulamaları.

Webtekno ekibi olarak telefonunuzu geliştirmeye yardım ediyoruz. İyi bir klavye uygulaması kullanmak, telefonunuz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisidir. Telefonunuzu iletişim kurmak için kullandığınızda bir telefon ne kadar hızlıysa sizin için de o kadar verimli olacaktır. Ayrıca telefonunuzdan Facebook, e- devlet gibi alanlara şifrelerinizi girdiğiniz için de güvenilir olması çok önemli. Buyrun, hazırsanız Android'deki en iyi klavyelere bakalım:

Gboard

Gboard, Android'de bulabileceğiniz en iyi klavye uygulamalarından birisidir, nedenleri ise bellidir: makine öğrenimi, gifler ve cici Disney çıkartma koleksiyonları, Google hesabınıza bağlı olan klavye tahminleri... Klavye, gün geçtikçe kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ancak ne yazık ki tema konusunda diğer klavyelerden biraz daha geride kalıyor. Son olarak cihazınızda gizli reklamlar gibi can sıkıcı şeyler de yok. Tabi klasik ve basit bir kullanım istiyorsanız, bu klavye vazgeçilmeziniz olabilir.

Swifkey

Swiftkey, artık kültleşmiş bir klavye uygulamasıdır, ancak son zamanlarda tahtını Gboard gibi uygulamalara kaptırmıştır. Swiftkey, Android üzerinde en çok kullanılan klavye uygulaması. Uygulama, size özel bir sözlük oluşturma fırsatı sunuyor, tek başına bu bile vazgeçilmez bir özellik olabilir. Ayrıca yıllardır ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Chrooma

Çoğu uygulamada yalnızca tek tema seçip onu kullanabiliyorsunuz, ancak Chrooma, bu durumun sıkıcı olduğunu düşünmüş olacak ki sanal klavye, her kullandığınız uygulamanın rengine göre bukalemun misali renk değiştiriyor. Buna ek olarak hızlı kaydırma özelliği de var: Tüm kelimeleri veya cümleleri silmek istediğiniz vakit yalnızca kaydırma özelliğiyle anında istediğiniz şeyi silebilirsiniz. Klavye stili, boyutu, yazı tipiniz diğer cihazlarınızla senkronize olsun istiyorsanız Chrooma'nın premium versiyonu da mevcut.