Android telefonlar için çıkan yeni bir aksesuar olan Smart Boy, Game Boy deneyimini telefonlara taşıyor.

Nintendo'da çalışan Gunpei Yokoi ve ekibi tarafından tasarlanan ilk Game Boy, bir çok oyun sever için devrim niteliğindeydi. Şimdi Android telefonlar için yeni çıkan bir aksesuar ise oyunseverlere nostalji yaşatacak gibi görünüyor.

Hyperkin SmartBoy, 21 Ağustos'ta başlayacak olan gönderilerle birlikte ön sipariş için hazır durumda. Orijinal Nintendo Game Boy fanları için tanıdık bir düğme konfigürasyonu ve renk şeması içeriyor. Aksesuar, SmartBoy tamamlayıcı uygulamasıyla birlikte çalışır ve Google Play Store'da bulunan birçok Android emülatörüyle de eşleşiyor. Hyperkin'in SmartBoy'u, USB-C konektörlü Android akıllı telefonlar için bir aksesuardır. Game Boy tarzı fiziksel kontrolleri ve gerçek Game Boy deneyimini de bizlere sunacak.

Cihaz özellikle Samsung Galaxy S8 için üretildi, ancak Google Pixel ve Pixel XL, Moto Z ve Z Force gibi diğer USB C telefonların yanısıra Hyperkin'in sitesinde bulunan uyumlu akıllı telefonların tam listesini de destekliyor. Ürüne ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.