Dokunulduğu anda uygulamanın ya da Android telefonun çökmesine neden olan bir dizi WhatsApp mesajı ortaya çıktı. Bu mesajlar, içerdikleri kodlar nedeniyle cihazın aklını karıştırıyorlar. İşin ilginç tarafı, mesajların son derece sıradan görünmeleri.

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak, insanlara platformlar arasında iletişim kurma imkanı sağlıyor. Uygulama, uzun süredir bünyesinde olduğu Facebook’a bağlı olarak geliştiriliyor. Düzenli olarak yayınlanan güncellemelerle yeni özellikler ekleniyor, var olan sorunlar gideriliyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan ve tartışma yaratan bir dizi sıradan görünümlü mesaj, Android cihazlarda üzerlerine dokunulduklarında, uygulamanın çökmesine ya da cihazın kapanmasına neden oluyor. Bu ilginç durumun ardında, bilgisayar bilimi sayesinde bizim normal yazılar olarak gördüğümüz, binlerce karakterden oluşan gizli kodlar yer alıyor. Söz konusu mesajlar, kendi kodları içerisinde gizli boşluklara sahipler.

Sıradan bir kullanıcı, aşağıdaki mesajı alıp dokunduğu anda uygulaması çöküyor, telefonu kapanabiliyor:

"Eğer siyah noktaya dokunursan WhatsApp'ın çökecek"

WhatsApp uygulamasında bir mesaja dokunduğunuzda, devreye onu kopyalama ya da alıntılama seçenekleri giriyor. Bu seçenekleri kullanmak için uygulama, metin mesajının görmediğimiz kodlarını açıyor. Açılış esnasında mesaj içindeki boşluklar uygulama ve cihaz tarafından okunamıyor. Sonrasında uygulama ya da cihaz donuyor, çöküyor ya da kapanıyor.

Sorunun şimdilik sadece Android cihazlarda olduğu söyleniyor.

Bir diğer sorunlu mesaj ise “Bu çok enteresan” anlamına gelen aşağıdaki cümle mesaj:

Cümle sonunda yer alan gözleri gülmekten yaşarmış kahkaha emojisi son derece masum. Bu cümle ilgili emoji ile tırnak içine alındığında, bir önceki örnekte olduğu gibi cihazın tanımlayamadığı boşluklar yaratıyor.

Aşağıda ise ilk örnek olan “kara delik” mesajının kodları yer alıyor:

Şimdilik bu sorunlu mesajların Türkçe’de karşılık bulan örnekleri yok. Belki de var, ancak henüz kimse böyle bir bildirimde bulunmadı.

Kodlardaki boşlukların ardındaki ilgin neden:

Türkçe ve İngilizce gibi soldan sağa doğru yazılan diller, İbranice ve Arapça gibi sağdan sola yazılan dillerden çok farklı yapılara sahiptirler. Bu dillerin dijitalleştirilmesi de birbirlerinden farklı süreçler içerir. Son yıllarda dillerin birlikte kullanımlarına ilişkin ciddi bir teknolojik ilerleme kaydedildiyse de bazı durumlarda sorunlar yaşanabilir.

Mesela İngilizce yazdığınız bir cümlenin içinde Arapça bir alıntıya yer vermek istiyorsunuz diyelim. Sistem, İngilizce yazmayı bırakıp Arapçaya geçtiğiniz anda, bir sonraki kelimenin farklı şekilde hizalanacağını anlar. Bu değişim komutunu aynı anda defalarca vermek cihazın aklını karıştırır.

WhatsApp ekibi sorunun muhtemelen farkına varmış, çözmek için kolları sıvamıştır. Yakında böyle enteresan şakalar yapmak, bir başka yolunu bulana dek zor olacak.