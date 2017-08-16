Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcileri, iPhone 8'de olması beklenen yüz tanıma kilidini Android telefonlara getiriyor.

iPhone’lar, akıllı telefonlara gelecek yeni bir özellikte daima öncü olmuştur ve Android cihazlar da onu takip etmiştir. Android telefon üreticileri, yeni bir iPhone özelliğini daha önümüzdeki yıl kendi cihazlarında kullanmaya hazırlanıyorlar: 3D Yüz Tanıma.

CNET’in raporuna göre, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon çipsetlerinde görüntü sinyali işlemcisi bulunacak. Bu sayede cihazlar daha iyi derinlik algılama özelliğine sahip olacaklar.

Yeni Snapdragon işlemciler, Samsung, HTC, LG gibi amiral gemisi üreten firmaların, iPhone 8’de olması beklenen yüz tanıma kilidini bir sonraki üst düzey telefonlarına getirebilme imkanı sunacak.

Yeni çipsetler sayesinde tek kameralı telefonların da fotoğraf kalitesi önemli derecede artacak. Çünkü mevcut teknoloji ile cihazlar, fotoğraflardaki derinliği çift kamera kullanarak oluşturuyorlardı.

Aşağıdaki videoda Qualcomm’un 3D haritalandırma ve görüntüyü yeniden yapılandırma teknolojisinin demosunu izleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra iPhone 8’in 3D yüz tanıma teknolojisi ile geleceği henüz kesinleşmedi. Bu nedenle henüz yüz tanıma kilidinden bahsetmek için biraz erken olabilir. Fakat yine de uzmanlar önümüzdeki yıl bugünlerde telefonlarımızı yalnızca kameraya bakarak açabileceğimizi düşünüyor.