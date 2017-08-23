Telefonların iPhone 8'lere Yetişmesi İçin Yıllar Gerekiyor

iPhone 8'de yer alacak 3D algılama sistem diğer telefon üreticilerinin de iştahını kabartmasına rağmen, yaklaşık 3 sene boyunca ulaşılamayacak bir teknoloji olarak görülüyor.

iPhone 8’in çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Eylül ayında yapılacak konferansla duyurusunun gerçekleşmesi beklenen telefon için gelen yeni rapor, iPhone 8’in Android rakiplerine karşı 2-3 sene önde olduğunu gösteriyor. Telefon, son yıllardan beri direttiği tasarımı bir kenara koyarak yepyeni bir tasarımla gelmesinin yanında getirdiği yeni teknolojilerle de adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

iPhone 8’in hem yüz tanıma sistemlerinde kullanılması hem de AR(Artırılmış Gerçeklik) için geliştirilen 3D algılama teknolojisi, şimdilik diğer telefonların ulaşabileceği bir teknolojiye değil. Galaxy S8 gibi rakiplerinde yüz tanıma teknolojisi olmasına rağmen 3D tarayıcı sensörü olmamasından dolayı herhangi bir fotoğrafa uygulanan birkaç hile ile yüz tanıma kolaylıkla geçilebiliyor. Galaxy S8 kullanıcıları bu yüzden alışveriş ödemelerinde yüz tanıma teknolojisi kullanamıyor.

iPhone 8’de ise bu durum çok daha farklı. Üzerinde 3 boyutlu dünyayı algılayabilecek sensörlerinin olmasından dolayı fotoğraf ekleyerek kandıramadığınız telefonu Apple Pay gibi ödeme sistemlerinde kullanabileceksiniz.

KGI Securities tarafından hazırlanan farklı bir raporda, Qualcomm’un da 3D algılama teknolojisi üzerine çalıştığını, ancak bu teknolojinin Apple’ı iki yıl geriden takip ettiği ortaya çıktı. Qualcomm tarafından üretilen sensörün 2019 yılına kadar hem donanım hem de yazılım olarak hazır olmayacağını belirten raporda, Qualcomm’un ve diğer akıllı telefon üreticilerinin Apple’ın hamlesini beklediğini yazıyor.

Apple’ın AR teknolojisi bekleneni verebilir mi bilmiyoruz, ancak sağlam bir teknoloji ile çıkarsa pek çok kişi Android’den iOS’a geçiş yapabilir. Bu durum yalnızca Apple taraflarını mutlu etmez, aynı zamanda Samsung gibi üreticiler de bu teknolojiye daha fazla önem vererek telefon sektörünü birlikte ileriye taşırlar.