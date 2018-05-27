Android Telefonlarınızı Şenlendirecek 5 Yeni Uygulama

Bir Android telefon, uygulamalar olmayınca olabildiğince sönük ve boştur. Biz de telefonunuzu daha kullanışlı ve eğlenceli yapacak 5 bedava Android uygulamasını sizler için derledik.

Google Play Store, Android telefonlarımızın daha eğlenceli ve kullanışlı olmasını sağlayan çok önemli bir araç. Eğer cihazınızın oldukça sıkıcı ve kullanışsız olduğunu düşünüyorsanız Google Play'de bulunan uygulamalar işinize yarayabilir. Bugün sizlere telefonlarınızı daha hoş bir görünüme sokacak uygulamaları listeledik.

Homestyler Interior Design & Decorating Ideas

Evinizi nasıl dekore edeceğiniz konusunda kararsız mısınız? Bizce bu uygulamaya bir göz atmalısınız. Tek yapmanız gerken boş bir odanın fotoğrafını çekip, birçok mobilya markasının eşyalarıyla donatmak.

Bir Evcil Hayvan Günlüğü

Kediniz ya da köpeğiniz varsa bu uygulamayı hemen indirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Evcil hayvanlarınızla çeşitli aktiviteler ve eğlenceler planlayabileceğiniz bu uygulamada, kendinize bazı alarmlar belirleyip ne tür aktivite yapacağınızı yazıyorsunuz. Böylece hem hayvanınız ilgisiz kalmamış oluyor hem de arkadaşınızla daha dolu dolu vakit geçiriyorsunuz.

Steam Link (BETA)

Eğer halihazırda yanınızda bir PC yoksa Steam Link'i kullanmanız oldukça mantıklı. Telefonunuz aracılığı ile PC'nize bağlanıp Steam'de bulunan pek çok oyunu oynayabilirsiniz. Steam Link'i telefonununuzdan istediğiniz her an kullanabilirsiniz. Uygulama, ayrıca Steam uyumluluk kontrollerini uygun hale getirince Android TV'de de çalışır.

Relax Melodies: Sleep Sounds

Uyku problemleri çekiyorsanız ya da uyurken huzur verici sesler dinlemeyi seviyorsanız bu uygulama tam da size göre. Bu uygulamayla şelale, çekirge hatta meditasyon müzikleri bile dinleyebilirsiniz. Özellikle imsonia hastalarına yarımcı olan uygulama, 100'den fazla kaliteli müzikle beraber geliyor.

Dragon Ball Legends

Dragon Ball Legends, özellikle animeseverleri heyecanlandıracak dövüş ve kart oyunu karışımı. Manga efsanesi Akira Toriyama tarafından tasarlanan oyunda birçok yeni karakter görebilirsiniz. Oyun şu anda ön-sipariş aşamasında.