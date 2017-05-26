Telefonunuzu Kaybettiyseniz, 3 Uygulama İşinize Yarayabilir

Eğer telefonunuzu kaybettiyseniz, haberimizde bahsettiğimiz 3 uygulama, telefonunuzu bulmada size yardımcı olabilir.

Ne kadar temkinli olursak olalım, illa ki akıllı telefonumuzu kısa süreli dahi olsa kaybetmişizdir. Arkadaşlarımızla geçirdiğimiz keyifli bir akşamın sonunda, yetenekli bir yankesicinin hiç hissettirmeden telefonumuzu çalması veya tamamen bizim hatamız sonucunda telefonu bir yerlerde unutmamız, güzel geçirdiğimiz akşamı burnumuzdan getirebilir.

Neyse ki Android kullanıcılar için geliştirilmiş ve telefonumuzu bulmaya yarayan bir takım uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar arasındaki en iyi 3 tanesini sizin için derledik.

Find My Device

Özellikler:

GPS aracılığıyla telefonu takip etme

Telefonu uzaktan silme

Uzaktan ses çalma

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Google'ın Cihazımı Bul uygulaması, Android kullanıcıların telefonlarında olması gereken bir uygulamadır. Uygulamanın kullanımı oldukça basit ve başlamak için yapmanız gereken tek şey Google Play Store'dan indirmek. Uygulamayı yükledikten sonra, oturum açmanızı ve Konum'un açık olmasını isteyecek. Uygulama yüklendikten ve çalışmaya başladıktan sonra cihazınızın açık olduğunu ve Wi-Fi veya mobil verilere bağlandığını varsayarak cihazınızı bulabileceksiniz.

Cihazınızı izlemek için, bilgisayarınızdaki veya başka bir akıllı telefonunuzdaki herhangi bir tarayıcıda android.com/find adresine giderek kaybettiğiniz cihazınızın İnternet'e erişimi varsa, konum açıksa ve Find My Device (Cihazımı Bul) çalışıyorsa, cihazın konumunu bulabileceksiniz. Buradaki en iyi özelliklerden biri, cihazı kilitleyip eşlik eden bir telefon numarası ile bir mesaj yazabilmeniz. Bu şekilde birileri cihazınızı bulursa yapmaları gereken tek şey, belirtilen telefon numarasını aramak için ekrandaki 'Bana Ulaşın' düğmesine basmaktır. Başka bir seçeneğiniz yoksa bir ses çalmayı veya en kötü ihtimalle telefonu uzaktan silmeyi seçebilirsiniz.

Ancak telefonunuzu bir tarayıcı kullanarak izlerseniz, Google hesabınızda oturum açmanız gerektiğini unutmayın. Başkasının akıllı telefonundan veya masaüstü tarayıcısından giriş yaptıysanız, bittiğinde tüm hesaplarınızdan çıkış yapmalısınız. Hesabınızı açık bırakırsanız, o bilgisayara erişimi olan herkes akıllı telefonunuzu izleyebilir.

Buradan indirebilirsiniz.

Find My Android Phone!

Özellikler:

Uygulamanın dahili haritasını kullanarak telefonun GPS konumunu gösterir

Gerçek zamanlı güncellemelerle eksik veya kayıp telefonlarda sekmeler bulmaya yarar

Bir telefon bulurken uygulamadan seyir yardımı alır

İzlenen bir telefondan mesajları siler

Üstün izleme teknolojisiyle, çalınan veya kaybolmuş bir Android telefon bulmanın inanılmaz derecede kolay olmasını sağlıyor. Belki de en büyük özelliklerinden biri, uygulamanın telefonlarını programla senkronize eden herhangi bir aile üyesinin cep telefonunu izlemesine olanak sağlamasıdır. Kaybolan telefon hareket ettiği sürece sürekli değişen gerçek zamanlı konum güncellemelerini sağlar.

Uygulamanın kullanımı kolay web sitesi, senkronize edilen tüm telefonların hızlı bir şekilde görüntülenmesini sağlar ve ayrıca uygulama ile aynı gerçek zamanlı haritalamaya erişebilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu uygulama Android cihazınızı bulma konusunda en iyilerden biri olarak yerini koruyor.

Buradan indirebilirsiniz.

Lost Android

Özellikler:

Bilgisayarınız vasıtasıyla gönderilen ve alınan SMS mesajlarını okuma

Telefonu veya SD kartı uzaktan silme

Telefonda yanıp sönen bir ekran alarmı başlatma

Herhangi bir aramayı istediğiniz numaraya iletme

Cihazınızın Kablosuz ve GPS işlevlerini başlatıp durdurma

Telefonunuzu bir GPS veya ağ bağlantısı üzerinden bulma

Lost Android kayıp Android cihazınızı bulma konusunda mükemmel bir uygulamadır. Android uygulaması hala teknik açıdan beta halinde olsa da, kullanıcılara inanılmaz miktarda özellik sunmakta ve bu özelliklerin birçoğu bu etkileyici uygulamaya özel olmaya devam etmektedir.

Yeni başlayan kullanıcılar, telefonlarına gelen SMS mesajlarını otomatik olarak e-posta gelen kutularına iletme ve hatta bilgisayarlarından doğrudan SMS gönderme seçeneğine sahipler. Lost Android ayrıca, telefonunuz "Sessiz Mod" da olsanız bile, kullanıcıların uzaktan kumandalı bir alarmı etkinleştirmeye olanak tanır. Ayrıca, uygulama, kullanıcıların kaybolan bir telefonun tüm içeriğini silip, telefona gönderilen tüm aramaları iletmesine ve herhangi bir çalınma vakasında ekranda istenilen mesajı gösterme özelliğine sahip.

Buradan indirebilirsiniz.