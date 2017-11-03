Android'e Çıkan En Başarılı DC Comics Oyunları (ücretsiz)

Batman, Superman, Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC Comics'in ellerinden çıkan en başarılı oyunları listeledik.

Süper kahraman denildiğinde akla ilk gelen firmalardan birisi olan DC Comics, Marvel’ın başarılı sinematik evrenine çok geç cevap verdi. Bu durum firmayı rakibine karşı büyük ölçüde zorlamış olsa da, oyun sektörü konusunda DC’nin bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Batman Arkham serileri başta olmak üzere pek çok başarılı oyuna ev sahipliği yapan DC Comics, mobil oyun pazarında da adından sıkça söz ettiriyor.

Bugün sizlere Android için çıkan en başarılı DC Comics oyunlarını sunacağım. Ücretsiz olarak paylaşılan bu oyunlar, Batman başta olmak üzere pek çok karakterin etrafında şekilleniyor.

Batman Arkham Origins

Genelde Tekken benzeri dövüş oyunlarına önem veren DC, bu oyunuyla Batman’i alıp tonlarca kötü adamın karşısına çıkartıyor. Konsollardaki Batman Arkham Origins oyunu ile paralel bir anlatım tarzından dolayı oyuncuların beğenisini kazandı.

Batman: The Enemy Within

Yine bir Batman oyunu ile karşınızdayız. Oyun Warner Bros’un tarzının dışında çizgi romanlara çok daha uygun bir çizgide ilerliyor. Karakter tasarımlarının çizgisel olması, oyuna farklı bir hava katmış durumda. Toplamda 5 bölümden oluşan Batman: The Enemy Within, ilk bölümünü ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Oyunu devam ettirmek için ise ücret ödemeniz gerekiyor. Oyunun yurtdışı fiyatı 14,99 dolar.

Injustice 2 Mobile

En popüler DC Comics oyunlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Oyun mobiller dışında konsollar için de çıktı. Mobildeki grafik performansı ve başarılı hikaye yapısı ile herkesten çok yüksek puanlar almayı başaran Injustice 2, üç tane kahramanı kontrol etmenize olanak tanıyan mekanik yapısı ile uzun süreler boyunca eğlenmenizi sağlıyor.

LEGO DC Mighty Micros

Genelde 5 ila 12 yaş aralığındaki oyunculara hitap eden lego oyunu. Ana türü savaş olan DC türünün bir yarış oyununa döndüğü nadir oyunlardandır. Son derece eğlenceli ve oynanışı kolay bir oyundur.

Çeşitli Warner Bros Oyunları

Warner Bros, DC Comics’in çoğu filmine oyun yapıyor. Google Play’de Warner Bros sayfasına girdiğinizde karşınıza son derece detaylı bir DC filmler profili görebilirsiniz. Üstte saydığımız oyunlar sizin için yeterli değilse bir de Warner Bros oyunlarına şans vermenizi öneriyorum.