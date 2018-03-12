Akıllı Telefonla Bilgisayar Nasıl Kontrol Edilir?

Ücretsiz uygulama Scrcpy’i yükledikten sonra Android telefonunuzla bilgisayarınızı kontrol ederek istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz.

Yatağınızda uzanırken bilgisayardan açtığınız şarkıyı değiştirmek veya uzaktayken açık bıraktığınız oyunu kontrol etmek gibi şeylerde sizleri büyük oranda rahatlatacak bir Android uygulaması bulunuyor. Root gerektirmeyen “Scrcpy” uygulamasını telefonunuza yükledikten sonra bilgisayarınızı küçük işlemleriniz için rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Windows, Mac ve Linux’ta çalışan uygulama bilgisayarınızda özel bür sunucu oluşturuyor ve telefonunuzdan buraya bağlanarak bilgisayarınızı kullanmanıza olanak tanıyor. Kullanım esnasında uygulamada ufak gecikmeler yaşansa da oldukça faydalı bulacağınızı düşünüyorum.

Scrcpy kullanmak için yapmanız gerekenler

Buradan uygulamanın bulunduğu zip dosyasını indirin.

Hatırlayacağınız bir yere klasör açın ve winrar dosyasının içerisindekileri buraya çıkarın. (Buraya çıkart seçeneği çalışmazsa içerideki dosyaları sürükleyerek bırakabilirsiniz.)

Başlat kısmında ortam kelimesiyle arama yaptıktan sonra “sistem ortam değişkenlerini düzenleyin” seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden “Ortam değişkenleri” kısmına tıklayın.

Daha sonra resimde gördüğünüz path seçeneğine ve düzenle kısmına basın.

Kırmızıysa işaretlediğim “yeni” kısmına tıklayıp “C:\Program Files (x86)\scrcpy\scrcpy-windows-v1.0\adb.exe” dosyanın bulunduğu yeri sonunda adb.exe olacak şekilde yapıştırın.

Yapmış olduğumuz işlemleri kaydederek çıktıktan sonra telefonunuza aynı zip dosyasını indirip kurun ve gösterilen adımları takip ederek bilgisayarınızı kontrol etmeye başlayın.