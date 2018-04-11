Android Cihazları İçin 100 TL Altı 5 İşe Yarar Ürün!

Android kullanıcılarının satın alarak telefonlarını çok daha işlevsel hale getireceği 5 başarılı ürünü sizler için listeledik.

Kısa süre önce iPhone kullanıcılarının satın alabileceği 100 TL altı 5 işe yarar ürün şeklinde bir haber yapmıştık. Takipçilerimiz, hazırladığımız bu içeriği çok beğendiler ve bizden aynısının Android versiyonu için de yapmamızı istediler. Bugün de Android işletim sistemini kullanan takipçilerimiz için 100 TL’nin altına alınabilecek, akıllı telefonunuzu bambaşka bir kaliteye çıkaracak 5 ürün listeleyeceğiz.

Android akıllı telefonlarımızı bir VR cihazıymış gibi kullanabiliyoruz. Telefonlarımızı VR gözlüğüne taktığımızda ise, cihazı kontrol etmek normal olarak zorlaşıyor. Bu kumanda sayesinde oyun başta olmak üzere akıllı telefonunuzun pek çok özelliğini kullanabiliyorsunuz.

JUO tarafından üretilen ve belki de akıllı telefonlarınıza alabileceğiniz en kaliteli ürünlerden olan bu telefon lens seti, profesyonel bir fotoğrafçı gibi son derece kaliteli çekimler yapmanıza olanak tanıyor. 4 farklı lens sayesinde anı yakalarken doğru lensi kullanmanıza olanak tanıyacak bu set, akıllı telefonlarınızın işlevselliğini 1-2 gömlek yukarı çıkaracaktır.

Fiber teknolojiden güç alan bu şarj kablosu, çelikten bile daha güçlü olan ve bu gücüne rağmen çok hafif bir ürün olan karbon kökenli kevlar malzemesiyle örüldü. Bu özelliği sayesinde kırılma, kopma gibi sorunları yaşamanızı hemen hemen sıfıra indiriyor. Nonda Zus kablosunu daha önce yaptığımız bir videodan hatırlayabilirsiniz. Bu şarj kablosuyla araba çektiğimiz videoyu izledikten sonra ne kadar sağlam bir ürün olduğunu görebilirsiniz.

Telefonunuzu, aracın havalandırma kısmına takılarak tutan bu manyetik tutucu, günlük kullanımlarda çok işinize yaratacak. 360 derece hareket kabiliyetine sahip bu tutucu, manyetik özelliği sayesinde araç kullanırken telefonu takıp çıkarmak gibi angarya işlerle uğraşmak zorunda kalmamanızı sağlıyor.

DM OTG USB Bellek

Akıllı telefonlarda bulunan dosylarınızı kolayca depolamak istediğinizde devreye DM Android destekli flash bellekler giriyor. Telefonunuzun micro USB ve USB Type-C çıkışlarına sahip olma durumuna göre iki farklı model sunan DM, telefonlardaki verilerinizi bilgisayarına aktarmak veya flash bellekte yedeklemek istediğinizde çok güzel bir seçenek olacaktır.

Bu ürünler dışında Android’ler için geliştirilen daha fazla ürünün Teknostore sayfasına (buraya) tıklayarak ulaşabilirsiniz.