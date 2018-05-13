Android Telefonunuzu Hızlandırmak İçin Yapmanız Gerekenler

Android telefonlar, kullandıkça ve gün geçtikçe hızlılığını yitirebilir. Eğer cihazınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, neler yapabileceğinizi sizlere anlattık.

Android cihazınızın hızlı olmasını ister misiniz? Telefonunuzun donmasından bıktınız mı? Telefonunuzu değiştirmek yerine mevcut telefonunuzda yapabileceğiniz birkaç uygulama var. Genel temizlik, birkaç uygulama ve püf noktası ile cihazınızı daha kullanılabilir bir hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzu Güncelleyin

İlk ve en önemli şeylerden birisi, telefonunuzun tamamen güncel olmasıdır. Her yeni güncellemede Android cihazı daha işlevsel, temiz ve kullanışlı bir hale getirmeye çalışır. Ayrıca her yeni güncelleme, telefonunuzu hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Telefonunuzun bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için Ayarlar> Cihaz Hakkında> Yazılım Güncelleme'ye gidebilirsiniz.

Cihazınıza Custom Rom Yükleyin

Google ve telefonunuz güncellemeleri desteklemiyorsa, Custom ROM yüklemek çözüm olabilir. Daha iyi performans veya daha fazla özellik sağlamak için topluluk tarafından oluşturulan modları yüklemeniz, cihazınızın garantisini götürebilir. Bunu yaparken doğal olarak bazı riskler mevcut. Bunun için de root'a ihtiyacınız olacaktır.

Ana Ekranınızı Temizleyin

Daha temiz bir ana ekrana sahip olmak cihazınızı hızlandırabilir. Ana ekranınızda haberleri, hava durumunu ve sosyal medya yayın akışını gösteren widget'lar varsa, ekranlar arasında geçiş yaparken cihazınız sık sık tekleyebilir. Daha basit bir ana ekrana geçmek genellikle telefonunuzu hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

GPU İşlemci Gücü

Bunlar yeterli gelmediyse söylemeliyiz telefonunuzun grafik işlem ünitesi (GPU), bu seçenekten yararlanmayan bazı 2D öğeler için yazılım oluşturma yerine kullanılacaktır. Bu durum da daha hızlı arayüz oluşturma, daha düzgün animasyonlar anlamına gelir. Ancak uyarmalıyız ki GPU, CPU'dan daha fazla batarya kaybına sebep olur.

Daha Hızlı Bir Tarayıcı

Tarayıcınızı hızlandırmak istiyorsanız, Chrome'daki 'Veri Tasarrufu' modunu etkinleştirmeyi deneyin. Bu, daha az veri kullanımı ve daha hızlı yükleme süreleri sağlayarak tarayıcınızı hızlandıracaktır. Bu özellik, tarayıcıdaki görüntü kalitesini biraz azaltacaktır, ancak hızından ötürü kabul edilebilir bir kaliteye inecektir.

Önbelleğe Alınmış Verileri Temizleme

Önbelleğe alınmış veriler, uygulamalarınızın daha hızlı bir şekilde önyükleme yapmasına yardımcı olacak bilgileri depolar ve böylece Android'i hızlandırır. Bir tarayıcı, sık ziyaret ettiğiniz bir web sitesindeki resimleri önbelleğe alabilir, böylece sayfayı her yüklediğinizde görüntüyü indirmesi gerekmez. Önbelleğe alınmış veriler aslında telefonunuzu daha hızlı hale getirmelidir. Ancak önbellek çok dolarsa, telefonunuzun yavaşlama ihtimali de yüksekleşir. Önbelleğe alınmış verileri, Uygulama bilgisi> Depolama> Önbelleği Temizle'ye giderek temizleyebilirsiniz.

Otomatik Senkronizasyonu Kapatın

Yeni bir telefona sahipseniz otomatik senkronizasyon, eğer siz kapatmadıysanız daimi açıktır. Uygulamalarınız senkronize olduğunda Google hesaplarınızdaki, WhatsApp'taki ve benzeri programlardaki her şey anında cihazınıza gelir. Ayarlarınızdaki hesaplar menüsüne giderseniz cihazınızın senkronize olduğunu görürsünüz. Listeden tek tek senkronize olmasını istemediğiniz uygulamaları seçip cihazınızı daha hızlı bir hale getirebilirsiniz.

Arka Plan Hizmetleri

Gereksiz uygulamaları arka planda kapatın ya da kaldırın. Arka plan hizmetleri, arka planda sürekli olarak çalışan uygulamalara verilen bir addır. Örneğin WhatsApp arka planda daima çalışır, bu size lazım olabilir ancak telefonun Google asistan özelliğini kullanmıyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapacağınıza dair detaylı anlatıma bu adresten ulaşabilirsiniz.

Son Çare: Fabrika Ayarlarına Dönüş

Cihazınızda hiçbir şey düzgün çalışmıyorsa, son seçenek olarak fabrika ayarlarına geri dönmeyi düşünebilirsiniz. Ancak telefonunuzda önemli uygulamalarınız ve dosyalarınız varsa onları yedeklemeyi unutmayın. Telefonunuzdaki her gereksiz şeyi silip süpürecek bu durum, cihazınızı ilk günkü haline getirecektir.