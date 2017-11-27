Android Telefonlar Nasıl Daha İyi Görünüme Sahip Olur?

Android platformunun kullanıcılara sunduğu en önemli özellik kişiselleştirmedir. Cihazınızda kilit ekranından klavyeye kadar birçok özelleştirme gerçekleştirerek yepyeni ve size özel bir arayüz oluşturabilirsiniz.

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı cihazında tek bir ayarı dahi değiştirmeden cihazın arayüzünden, efektlerinden, kısayollarından şikayet etmektedir. Fakat eğer bir Android kullanıcısıysanız, elinizde pek çok çözüm bulunuyor.

Eğer Android telefonunuza bir ROM yüklediyseniz bu içerik sizin için biraz basit kalabilir. Fakat eğer cihazınızı nasıl kişiselleştirebileceğinizi bilmiyorsanız bu makale tam size göre. Hangi marka ya da modeli kullanırsanız kullanın, cihaz arayüzünü dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Öncelikle Başlatıcı

Eğer akıllı telefonda bir kişiselleştirmeye gitmek istiyorsanız, ilk olarak yapmanız gereken şey bir başlatıcı(launcher) yüklemektir. Bu sayede cihazınıza yeni jestler, efektler ekleyebilir, ana ekran ve menüde bazı kişiselleştirme ayarlarına sahip olabilirsiniz.

Duvar Kağıdı

Cihazınızın stok duvar kağıdını kullanabilir ya da kedinizin en sevimli fotoğrafını duvar kağıdı olarak belirleyebilirsiniz. Fakat neden çok daha özel bir görünüme sahip olmayasınız ki? Play Store’da bulunan duvar kağıdı uygulamaları ile yüksek çözünürlüklü ya da 3 boyutlu duvar kağıtları elde edebilir, telefonunuza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

İkonlarınızı Yenileyin

Duvar kağıdını değiştirmek, telefona yeni bir hava katmak için önemlidir. Fakat genelde ana ekranın büyük bir bölümünü uygulama simgeleri kaplamaktadır. Eğer çok daha ‘kişisel’ bir kullanıcı deneyimi yaşamak istiyorsanız Play Store’dan bir ikon paketi indirebilir, uygulama simgelerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Daha Keyifli Yazı Yazın

Ana ekranda pek çok kişiselleştirme gerçekleştirdik fakat ana ekranı açıp saatlerce bakacak değiliz. Akıllı telefonumuzu kullanırken zamanın büyük bir kısmını WhatsApp, Twitter, Facebook ya da Instagram’da metin yazarken harcıyoruz. Dolayısı ile en çok kullandığımız uygulama ekran klavyesi oluyor. Play Store’dan yeni bir klavye uygulaması indirerek farklı tasarımlarda ve renklerde klavyelere ulaşabilir, metin yazma deneyiminizi katlayabilirsiniz.

Mesajlaşma

WhatsApp, Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının popülerleşmesi, Instagram, Twitter gibi platformlara mesajlaşma özelliğinin gelmesi ile SMS uygulamaları bir kenara itilmiş durumda. Yine de bazı büyüklerimiz SMS mesajı göndermekte ısrarcı olurken şirketinlerin gönderdiği kampanya mesajları ve faturalar gibi bazı bilgilendirme mesajları hala SMS olarak gönderilmektedir. İstesek de istemesek de günde birkaç kez girdiğimiz SMS uygulamasını değiştirerek çok daha keyifli bir hale getirebiliriz. Tek yapmanız gereken Play Store’u açıp kendinize en uygun mesajlaşma uygulamasını bulup cihazınıza yüklemek. Dilerseniz Facebook Messenger’ı da varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak belirleyebilirsiniz.

Widget’ları Kullanın

Eğer ana ekranı uygulama simgeleri ile doldurmak yerine daha verimli bir şekilde kullanmak isterseniz widget’ları kullanabilirsiniz. Widget denince akla hava durumu ve takvim gelse de widget’lar ile hiçbir uygulamaya girmeden maillerinizi, WhatsApp mesajlarınızı kontrol edebilir, günlük haberleri ya da tweetleri okuyabilirsiniz.

Kilit Ekranını Tazeleyin

Akıllı telefonun ekranını ilk açtığımızda karşımıza çıkan şey kilit ekranıdır. Bu nedenle kilit ekranı ne kadar iyi görünürse cihazı kullanmaya o kadar keyifli başlarız. Elbette ki kilit ekranları belli bir dereceye kadar özelleştirme içerir. Fakat Play Store’dan kilit ekranınız için yeni temalar indirerek güvenliğinizi çok daha iyi bir görünüme kavuşturabilirsiniz.