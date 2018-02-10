Android Telefonunuzu Windows Phone'a Dönüştürün: SquareHome2

Android için Google Play Store'dan erişebileceğiniz birden fazla Windows Phone tarzı launcher var. Ücretsiz ve en sağlamlarından SquareHome 2'ye göz atıyoruz.

Nokia Lumia belki tarihin tozlu sayfaları arasına karışıp gitmiş olabilir ama ilk olarak Lumia'da gördüğümüz tasarımıyla, kullanıcılarının bir kısmının gönlünü hem görsel güzelliği hem de kare kare düzenleyebildiğiniz minimal ve oldukça hoş duran ana ekranıyla fethetmişti. Bugün irdeleyeceğimiz ücretsiz program, Windos Phone deneyimini android cihazlara getiriyor.

SquareHome 2, temel olarak Windows 10 Mobile versiyonunu baz alıyor. Launcher aracılığı ile 3 boyutlu küp ikonlar yaratabiliyorsunuz ve Windows Phone'da olduğu gibi tek bir sekme altına birden fazla uygulama ekleyebiliyorsunuz. Windows Phone'larda oldukça şık duran parçalı duvar kağıdı da emrinize amade. Bunun dışında birden çok renk seçeneği, özelleştirilebilir fontlar derken kusursuza yakın bir launcher deneyimi sunuyor diyebiliriz.

Eğer ki siz de cihazınızın standart görünümünden sıkıldıysanız ve Windows Phone'un ana ekran tasarımını beğeniyorsanız, bu deneyimi bir adım öteye taşımayı başaran SquareHome 2'yi deneyebilir, yorumlarda beğenip beğenmediğinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.