Normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 5 uygulamayı sizler için listeledik. Uygulamaları kullanarak telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

iPhone kullanıcılarının yapabilecekleri çok şey olsa bile, iş özgür bir şekilde telefonu özelleştirmeye aşamasına geldiğinde ne yazık ki istenileni veremiyor. Olayın Android kısmına baktığımızda ise kullanıcıların çok daha özgür kaldığını görüyoruz. Launcher’lar, ikon paketleri, üst düzey Wallpaper’lar derken, her Android telefonuna kendi kişisel özelliklerimizi yansıtabiliyoruz.

Bugün sizlere telefonunuzu özelleştirmeniz için normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 5 adet uygulama sunacağım. Bu uygulamaları kullanarak kendinize en uygun telefon ayarlarını yapabilirsiniz.

Oreo Square - Icon Pack

Normal Fiyatı: 1,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Apex Launcher ile birlikte çalışan bu ikon paketi, telefonunuzun üzerinde Android 8 işletim sistemi varmış gibi görünmesini sağlayacak.

Ortus Icon Pack Pro

Normal Fiyatı: 3,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Tamamen vektörel tasarımla geliştirilmiş 1200’den fazla simgenin yer aldığı paketi kullanmak için Unicorn Launcher’ı indirmeniz gerekiyor.

Wallzy Pro - Custom UHD Wallpapers

Normal Fiyatı: 7,29 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonu en çok değiştiren özelliklerden olan duvar kağıtları için en detaylı uygulamalardan birisi. İçerisinde bulunan 18.000’den fazla duvar kağıdıyla geniş bir arşiv sunan uygulama, bu görselleri kendinize göre düzenleyebilmenize olanak tanıyor.

Evolve Wallpapers

Normal Fiyatı: 2,79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Yüksek detaylı duvar kağıtları arıyorsanız, bu uygulama işinize fazlasıyla yarayacak demektir. 3K çözünürlüğünde 178 tane duvar kağıdı bulunan uygulama, son derece basit kullanımı ile aradığınız şeyi hızlıca sunabilir.

Fireplace 3D Pro Iwp

Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Her an şöminenin başına oturup kitap okumayı seven birisiyseniz, bu uygulama hoşunuza gidebilir. Canlı duvar kağıdı ile hem telefon hem de tabletinizin ekranını çok daha çarpıcı bir hale dönüştürebilirsiniz.