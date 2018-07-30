Google Kamera Uygulamasını Bu Sayfadan İndirebilirsiniz

Google Kamera uygulaması, fotoğraf kalitesinin kamera donanımının izin verdiği kalitenin çok üzerine çıkmasını sağlıyor. Üstelik bu merkezdeki APK'lar sayesinde siz de kendi akıllı telefonunuza Google Kamera uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Google, kaliteli ve net fotoğraflar çekmek için donanım kadar yazılımın da önemli olduğunu Pixel serisinin ilk iki neslinde açık bir şekilde gösterdi. Huawei, Apple, Samsung gibi şirketler, çift kamera teknolojisi ile fotoğraf performansını yukarıya çekmeye çalışırken, Google Pixel ve Pixel 2 ikilileri tek arka kamera ile rakiplerinin sunduğu neredeyse tüm özellikleri sunuyor.

Aslına bakarsanız Google markalı akıllı telefonların kamera donanımları rakiplerine göre daha zayıf kalıyor. Fakat Google Kamera uygulamasının muhteşem yazılımı, HDR+ ve Portre modu gibi özellikleri ile mükemmel fotoğraflar çekebilmenizi mümkün kılıyor. Ancak Google Kamera uygulamasına Play Store’a girerek ulaşmanız ne yazık ki mümkün değil.

XDA Developers üyeleri, Google Kamera uygulamasının daha fazla cihazla kullanılabilmesini istiyor. Bu nedenle XDA forumlarında pek çok farklı akıllı telefon için geliştirilmiş Google Kamera uygulaması bulunuyor. Kendi akıllı telefonun için geliştirilen Google Kamera uygulamasını bulmak için tüm forumu alt-üst etmek biraz zahmetli olabilir.

XDA Developers, kullanıcıların akıllı telefonları için geliştirilen Google Kamera uygulamasını daha kolay bulabilmesi için bir Google Kamera merkezi oluşturdu. Buraya tıklayarak 40’dan fazla akıllı telefon modeli için Google Kamera uygulama APK’sı içeren Google Kamera merkez sayfasına ulaşabilirsiniz.