Google, nesnelerin interneti projesi Android Things'in 5. geliştirici sürümünü yayınladı.

Google, Android Things 5. geliştirici sürümünü yayınladı. Android O tabanındaki yazılım, OpenGL ES 2.0 desteği ve Raspberry Pi için WebWiew desteği ile geliyor. Bunun yanı sıra yeni bir cihaz yönetimi API'si de mevcut.

Android Things, Google'ın 'nesnelerin interneti' projesidir. Bu projede amaç, herhangi bir standart elektrikli cihazın, desteklenen başka bir elektrikli cihaz ile veri alışverişi yapabilmesidir. Android Things, akıllı cihaz listesini çok daha büyütmeyi hedefliyor. Cihazların Android tabanlı olması kullanıcılar için de kolaylıklar sağlıyor. Çünkü Android Things, temelde basitleştirilmiş bir Android sürümdür ve insanlar, Android işletim sistemini oldukça yakından tanıyorlar. Şu an için bulaşık makineleri, televizyonlar gibi ev aletlerini destekliyor, fakat zaman ile çok daha geniş bir yelpazeye yayılacak.

Yeni güncelleme Murata SprIoT 6UL için destek veriyor. Intel Joule ve Intel Edison ise donanım desteği kesildiği için artık yazılım olarak da desteklenmiyor, ancak Android 4.1 ile çalışmaya devam edecekler. Android Things 5. geliştirici sürümü üzerinde bazı hatalar olmasına rağmen küçük sorunlar olduğu için final sürümünde çözüleceği kesin.

Yeni Android Things oldukça faydalı bir proje. Eğer sistemler ucuz ve iyi uyumlu olursa, son derece ilgi çekici olacağı kesin.