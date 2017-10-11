Android Üreticileri iPhone X Özelliği İçin Acele Ediyor

Rakiplerinden en az 2,5 sene önde denilen iPhone X'un yüz tanıma sisteminin Android akıllı telefon üreticileri tarafından kopyalanmasına Daha doğrusu bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalışılıyor.

KGI Securites analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı araştırmaya göre Android telefon şirketleri, en iyi anahtar yatırımı için tercihini ekranın altındaki optik parmak izi tarayıcı yapmaktan yana değil 3D yüz algılayıcısından yana kullanmak istiyor.

Bu durumun sebeplerine gelmeden önce yüz algılama sisteminin ilk olarak Apple'ın icat ettiği bir şey olmadığını belirtelim. Daha önce Samsung da birçok modelinde yıllarca kullandı. (Ancak Samsung'un kullandığı tam olmadı)

Android Üreticiler 3 Boyutlu Yüz Tanıma Sistemiyle Uğraşıyor

Analist Kuo'ya göre Android üreticileri, iPhone X'un bu özelliğinin duyurulmasından bugüne bu teknolojiyi üretmeye çalışmakla uğraşıyor. Hatta Kou, konuyla ilgili soruların 3 katına çıktığını da belirtiyor. Ming-Chi Kuo, raporunda 3D yüz tanıma teknolojisinin neden bu kadar önemli olduğu sorusuna da yanıt veriyor. O'na göre maddi kazanım, 3D yüz tanıma sistemini önemli kılan ilk şey. Ayrıca 3D algılama, güvenlik uygulamalarında yüz tanımayı mümkün kılmakla kalmıyor aynı zamanda Apple'ın Animoloji kullanarak eğlenceli ifadeler üretmesine de olanak sağlıyor. Bu da daha iyi seviyede artırılmış gerçeklik sunuyor.

Ya da başka bir şekilde açıklanacak olursa, artık neredeyse her telefonun kullandığı parmak izi teknolojisi sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Apple'ın rakipleri, 3D algılamanın neler yapabileceğini gördüler ve bir hareket istiyorlar.

Apple İlk Olmayabilir Ama Bunu Önemsemez

Apple çoğu zaman teknolojik yeniliklerin ilki konumunda bulunmuyor. Örneğin, iPhone ilk dokunmatik telefon değildi ya da Apple Watch ilk akıllı saat olma özelliğini taşımıyor. Ancak bir teknoloji üzerine yoğunlaşan Apple, onu kopyalanmak istenen bir şey haline getimeyi başarıyor.

2016 yılında çıkardığı iPhone 7'yle kulaklık jakı kullanmayı bırakan ve kablosuz kulaklığı geçen Apple, Google dahil birçok kesim tarafından eleştirilmişdi. Ancak bir yıl sonra Pixel 2'yi duyuran Google, kulaklık jakı kullanmadı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yüz algılama sistemi gerçekten daha mı iyi?