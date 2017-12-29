Chrome OS'un yeni Beta sürümünde, Android uygulamalarındaki can sıkıcı durdurma olayının önüne geçilecek.

Chrome OS, uzun süre önce Android uygulamalarını çalıştırmaya başladı. Bu ciddi anlamda çok iyi bir haber, çünkü PC deneyimi yaşayabileceğiniz Chromebook’unuzun Google Play’e erişim sağlayabildiğini bizlere gösteriyor. Bu durum hem Chrome OS’un önünü açacak hem de Google Play’e yeni uygulama türevlerinin çıkmasını sağlayacaktır.

Bu durum çok güzel olsa da, bu uygulamalarda normalde dizüstü bilgisayar deneyiminden pek alışık olmadığımız bir olay var. Android uygulamaları Windows ve Mac uygulamalarının aksine alta alındığında durduruluyorlar. Bu durum kısa vadede çok büyük sorun teşkil etmiyor olsa da, sürekli kullanımda insanların canını sıkabiliyor. YouTube’dan müzik açıp uygulamadan çıkınca müziğin kapandığını düşünebilirsiniz.

Bu yüzden Chrome OS kullanıcıları bir süredir şikayet edebiliyorlardı. Chrome Unboxed’a göre, Chrome OS 64 için yeni bir beta hazırlandı ve bu betada Android Paralel Görevler isimli yeni bir özellik geliyor.

Android Paralel Görevler ile kullandığınız bir Android uygulamasından yeni bir etkin uygulamaya geçtiğinizde diğer uygulamaların kapanmadan arka planda çalışır vaziyette olması sağlanacak. Telefon gibi yerlerde uygulamaların duraklatılması önemli, çünkü burada bataryanın ömrünün uzaması gerekiyor. Dizüstü bilgisayarlarda ise buna fazla gerek yok, çünkü muhtemelen zaten şarjda kullanıyorsunuz.

Chrome OS’un giderek yaygınlaşması, Windows ve MAC’e güzel bir alternatif çıkaracak gibi duruyor. Eğer sizin de bir Chromebook’unuz varsa ayarlar menüsünden beta’yı indirerek bu özelliği test edebilirsiniz.