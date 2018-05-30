Google’ın eğitim amaçlı kullandığı sanal gerçeklik uygulaması Expeditions AR, marketlerdeki yerini aldı.

Sanal gerçeklik serüvenine Cardboard ile başlayan Google, düzenlediği turlar, geziler gibi etkinliklerle her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Google’ın bazı okullarda sanal gerçekliği telefon temelli inceleme imkanı vermek üzere çıkardığı Expedition AR uygulaması, pilot program olarak Android ve İOS marketlerde yerini aldı.

Uygulama bugün yapılan bir güncelleme ile artık herkes tarafından kullanılabilir durumda. Google’ın düne kadar sadece Pioneer Program adını verdiği bir etkinlik çerçevesinde kullanıma açtığı uygulama, yapılan açıklamaya göre bu zamana dek tam 1 milyon öğrenci tarafından deneyimlenmiş. Şimdi ise ister öğretmen olun ister yolda yürüyen herhangi biri, Expeditions AR uygulamasını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Uygulamadan biraz daha bahsedecek olursak, Google tarafından 2017 yılında duyurulan Expeditions AR uygulaması, ortak bir alan içine konumlandırılmış ve farklı cihazlar ile görüntülenebilen 3 boyutlu nesnelerin bir arada bulunduğu sanal bir alan diyebiliriz. Bu sayede öğretmenler bir kavramdan bahsederken, öğrenciler o kavramın 3 boyutlu halini farklı açılardan gözlemleyebilecek.

Google Sanat & Kültür ve bazı iş ortakları tarafından geliştirilen uygulamada 800 standart sanal gerçeklik ve 100 artırılmış gerçeklik turu bulunuyor.

Expeditions AR uygulamasındaki yeni özellikleri kullanabilmeniz için Android cihazınızın ARCore uyumlu olması, İOS cihazınızın ise ARKit destekli olması gerektiğini de belirtelim.