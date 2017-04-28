Android ve iOS için 5 Ücretsiz Savaş Oyunu!

Akıllı telefonlarınızda özgürce oynayabileceğiniz her tarzda savaş oyunu var. En iyilerini ve ücretsiz olanlarını listeledik!

Günümüzde mobil savaş oyunları arasında sıkı bir rekabet oluştu. Biz her ne kadar eskilerin havasını özelsek de gittiğiniz her yerde size aynı hissi yaşatacak ve artık PC ve konsollardan pek farkı kalmayan savaş oyunları cebimize girdi.

Biz de sizin için en iyilerini listeledik, hem de hepsi ücretsiz!

5. Frontline Commando: D-Day

WW2'nin en büyük cephelerinden biri olan D-Day mobil oyunla cebinize geliyor. Normandiya üzerinden savaşırken plajlardan sokaklara geçip kasabaları özgürleştiriyorsunuz. Oyun, gerçek sahil inişlerine dayalı 145 göreve ve 5 kampanya senaryosuna sahip.

4. Army Men Strike

Çocukluğunuzda arkadaşlarınızla savaşacak bir oyuncak ordusu kurmayı hayal ettiniz mi? Bu oyun, sizi çocukluğunuza götürüp hayalinizi gerçekleştirmek için geliştirilmiş. Oyuncak askerleri toplayarak kendi komuta merkezinizi kuruyor, çeşitli türde oyuncak kahramanları alıyor, oyuncak askerleri eğitiyor ve diğer oyuncaklarla savaşmanıza izin veriyor.

3. World at War WW2

İkinci Dünya Savaşı esnasında görev yapan generallerin askerlerini bir akıllı telefondan yönetmesine elbette imkan yoktu. Ancak bir orduda bulunabilecek her şeyi yönetebileceğiniz en iyi mobil savaş stratejisi diyebiliriz bu oyun için. Büyük ittifaklar kurabilir ve kendi operasyon merkezinizi geliştirebilirsiniz.

2. War Machines: Tank Shooter Game

Mobil dünyadaki en iyi tank savaşı simülasyonu olarak oldukça iddialı bir konuma sahip oyunun çok oyunculu seçeneği de bulunuyor.

1. Brother’s in Arms 3

Dünya Savaşı'nın savaş bölgelerinde diğer oyuncularla savaşma imkanı sunan oyunun aynı zamanda eskiden PC’lerde olduğu gibi bir hikaye modu da var. Dramatik akışı ile kendine bağlayan senaryosu, oyunu en cazip kılan kısmı.